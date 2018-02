Svojci pokojnika se načeloma niso imeli namena več soočati s hladnokrvnim morilcem družinskega očeta Rada Mitrovića. Vendar jih je v to prisilila predsedujoča mariborska okrožna sodnica Andreja Lukeš. Hotela jih je zaslišati, preden bi morilcu Senadu Softiću izrekla sodbo.

Zato je bilo razumljivo glasno negodovanje Mitrovićevih, ko so spoznali, da bodo morali znova priti na sodišče. Obdolženi Softić je namreč tik pred današnjim narokom za izrek kazenske sankcije preklical pooblastilo svojemu odvetniku Martinu Hebarju. »Danes sem v razpravni dvorani, tik pred narokom, prejela (z roko napisano op. p.) obvestilo obdolženega, da je za zastopanje v obravnavani zadevi pooblastil odvetnico Tanjo Kompara in da zato prosi za preložitev naroka,« je sporočila Lukeševa. »A niste mogli tega sporočiti prej?« se je zatem jezila na obdolženega in ga opomnila, da ima zagovornika po uradni dolžnosti, odvetnika Martina Hebarja, ki je o zamenjavi izvedel tik pred zdajci. »To odvetnico si boste plačali sami!« je še zabrusila Softiću in narok za izrek kazenske sankcije prestavila na marec.

Priznanja načeloma ne more preklicati Na to, da je Softić na predobravnavnem naroku prejel pravni poduk in priznal krivdo po obtožbi, je zbrane opozoril višji državni tožilec Darko Simonič. Zatem je namignil, kaj bi utegnil biti razlog nepričakovanega manevra obdolženca. »Priznanja na predobravnavnem naroku praviloma ni več mogoče preklicati. Lahko pa se vprašamo, kaj bi bilo, če bi sodišče ugotovilo, da je dejanje priznal neprišteven obdolženec,« je povedal tožilec. Na januarskem predobravnavnem naroku je predlagal izrek 27-letne enotne zaporne kazni zaradi umora in povzročitve splošne nevarnosti. Na naroku za izrek kazenske sankcije Lukeševa ne sme izreči višje kazni. Če bi se primer razpletel tako, da bo šel v sojenje na glavni obravnavi, pa bi Softića lahko doletela tudi sodba z maksimalno 30-letna zaporno kaznijo. Softić je priznal, da je 4. oktobra lani na mariborski Titovi cesti hladnokrvno umoril Rada Mitrovića. Oškodovanec ni vedel, da mu bolestno ljubosumni nekdanji znanec streže po življenju. Ko se je s sodelavci z avtomobilom vračal iz službe domov, je v križišču ob njih ustavil 54-letni Softić, izstopil iz avta, razbil okensko steklo ob sovoznikovem sedežu, na katerem je sedel Mitrović, in v kabino s pištolama sprožil kar 28-krat, pri čemer je enkrat v roko zadel voznika avtomobila, 57-letnega Dragana B., Emin J., ki je sedel na zadnji klopi, pa je ostal nepoškodovan. Softić je po dejanju razstavil pištoli in mirno počakal na prihod policistov, ki jim je priznal, da je že več kot leto dni načrtoval svoje maščevanje, pri čemer je bila tarča pravzaprav soproga, ki se je ločila od njega in s hčerkama pobegnila neznano kam v tujino. Mitrovića pa je umoril zato, ker ga je (povsem neutemeljeno) sumil, da ga je soproga nekoč prevarala z njim.