Vodilni v smukaškem seštevku svetovnega pokala Švicar Beat Feuz, ki je tudi aktualni svetovni prvak, bo začel kot sedmi, devet pa je startna številna njegovega največjega tekmeca v sezoni, Norvežana Aksla Lunda Svindala. Martin Čater ima številko 28, Klemen Kosi 32, četrti Slovenec med 60 smukači na startni listi pa je Miha Hrobat, ki bo začel 38. po vrsti.

Alpski smučarji so pred določitvijo startnih številk danes v dokaj močnem vetru opravili tretji in zadnji trening smuka. Najhitrejši čas je postavil Avstrijec Vincent Kriechmayr (1:40,76) pred Norvežanoma Kjetilom Jansrudom (+0,12) in Svindalom (+0,35). Na 45. mestu je končal Feuz, ki pa je imel zelo dobre vmesne čase - pri petem merjenju je bil devet stotink hitrejši od Kriechmayrja, vendar se je v zadnjem delu skoraj povsem ustavil (+3,19). Od Slovencev je bil najvišje uvrščen Kline na 15. mestu (+1,11). Čater je dosegel 31. čas (+2,16), Kosi je bil 33. (+2,43), Hrobat 45. (+3,19), Štefan Hadalin pa 51. (+3,74).

Smuk bi lahko zaradi premočnega vetra prestavili z nedelje na ponedeljek, je vodjem ekip na prizorišču pred dvema dnevoma povedal prvi mož tekmovanj alpskih smučarjev Mednarodne smučarske zveze Markus Waldner. Pričakujejo namreč, da bo v nedeljo pihal veter z okrog 55 kilometri na uro in bi morali zato ustaviti gondolo, s katero vozijo tekmovalce in drugo osebje na start. Sprva so predlagali, da bi tekmovanje prestavili na poznejše nedeljske ure, ko naj bi bilo manj vetra, a je Mednarodni olimpijski komite to zavrnil.