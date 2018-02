»Zadeva bo za obravnavanje prišla na vrsto takoj, ko bo razpravljajoča sodnica izdala sodbo v drugi obsežni, nujni in priporni zadevi. Vsled navedenega se bo obravnava v omenjeni zadevi lahko začela predvidoma letos aprila,« so pojasnili.

Med obtoženimi v zadevi Tušmobil je tudi nekdanji lastnik Tušmobila Mirko Tuš, v ospredju sojenja pa bo najverjetneje znova pričakovati vprašanje izločitve za obrambo spornih dokazov. Obramba namreč zahteva izločitev dokazov o telefonskih komunikacijah med nekdanjim direktorjem državne agencije za pošto in telekomunikacije (Apek) Tomažem Simoničem in soobtoženimi. Prepričani so, da so bili dokazi pridobljeni nezakonito.

Tožilstvo nekdanjemu lastniku Tušmobila in njegovi (zdaj že nekdanji) družbi očita dajanje podkupnine Simoniču, tega pa bremeni obtožba o zlorabi uradnega položaja in jemanja podkupnine, saj naj bi bil Tušmobilu pred leti brezplačno podelil frekvence v zameno za stanovanje. Poleg Tuša in Simoniča sta obtožena tudi nekdanji komercialni direktor v Tušu Gorazd Lukman in Miha Vodopivec, ki naj bi sodeloval pri prikrivanju spornega dejanja.