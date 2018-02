Miami je po izenačenem prvem polčasu tretjo četrtino dobil s kar 30:8, a v zadnji četrtini, ki so jo gosti dobili z 19:31, skoraj zapravil veliko prednost pred neposrednimi tekmeci za mesto v končnici. Z zmago vročica sicer ostaja na sedmem mestu na vzhodu (30 zmag, 26 porazov), a ima zdaj le dva poraza več kot četrtouvrščeni Bucks.

Za Miami je po četrtkovem prestopu iz Clevelanda znova zaigral Dwayne Wade, ki so ga domači navijači ob vstopu s klopi pozdravili s stoječimi ovacijami. Šestintridesetletni branilec, ki je večino kariere preživel na jugu Floride, sicer ni bil strelsko razpoložen, saj je v 22 minutah dosegel tri točke. Prvi strelec domačih je bil Tyler Johnson, ki je dosegel 19 točk, za goste je Giannis Antetokounmpo prispeval 23 točk, 11 skokov in tri podaje.

Cavaliers so v četrtek, na zadnji dan prestopnega roka, polnili naslovnice z odmevnimi potezami na trgu. Garderoba konjenikov je bila tako danes povsem drugačna, potem ko so Wada poslali nazaj v Miami, Isaiaha Thomasa in Channinga Frya k LA Lakers, Jaeja Crowderja in Derricka Rosa k Utah Jazz, Imana Shumperta pa v Sacramento. V Cleveland pa so prišli Jordan Clarkson in Larry Nance ml. iz Lakers, Rodney Hood iz Utah Jazz ter George Hill iz Sacramento Kings.