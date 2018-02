Slovenski organizator igre Goran Dragić s soigralci pri Miamiju preživlja težko obdobje, saj je moštvo s Floride izgubilo pet zaporednih tekem in močno poslabšalo svoj položaj na lestvici. Še pretekli teden je bilo razpoloženje v taboru Vročice povsem drugačno, saj je bil Goran Dragić izbran za tekmo vseh zvezd, ekipa pa je bila le eno zmago oddaljena od tretjega mesta v vzhodni konferenci. A nato so se začeli vrstiti slabi rezultati in Miami je po vrsti izgubil s Clevelandom, Philadelphio, Detroitom, Orlandom in nazadnje v noči na četrtek s Houstonom, kar je pomenilo nazadovanje na sedmo mesto v konferenci (29-26).

Na Miamijevo srečo se bliža premor zaradi vikenda vseh zvezd, ki bo prihodnji konec tedna, tako da bo imela ekipa nekaj dni za predah in sestavo načrta, kako rezultatsko krivuljo obrniti navzgor. Vročico do takrat čakajo še tri tekme, njeni nasprotniki bodo Milwaukee (30 zmag in 23 porazov), Toronto (37-16) in Philadelphia (26-25). »Na tekmi s Houstonom smo bili zelo blizu zmagi, vendar pa so nasprotniki zadeli nekaj težkih metov. To še posebej velja za Jamesa Hardna, njegovi trojki v zaključku tekme sta bili za nas zares boleči. Za nami je niz težkih tekem, do tekme vseh zvezd pa bomo odigrali še tri. Nihče nam ne bo pomagal, rešitev bomo morali poiskati sami, 12 igralcev in trenerski štab,« je pojasnil Goran Dragić, ki se je proti Houstonu izkazal s 30 točkami.

Slovenski organizator igre je pred to tekmo prejel dres za prihajajočo tekmo vseh zvezd, na kateri bo igral v ekipi LeBrona Jamesa, ki pa je za zdaj še nepopolna. V noči na sredo se je namreč poškodoval še košarkar New Yorka Kristaps Porzingis, ki je zaradi strganih križnih vezi v levem kolenu že končal sezono. To je že četrti igralec v ekipi Jamesa, ki se je moral odpovedati nastopu na zvezdniškem koncu tedna, pred njim je enaka usoda doletela še DeMarcusa Cousinsa, Johna Walla in Kevina Lova. Tako je ponovno na potezi komisar lige Adam Silver, ki bo moral poiskati še četrto zamenjavo. Med glavnimi kandidati za nastop sta Ben Simmons iz Philadelphie in Kemba Walker iz Charlotta.

Kralji pred gostujočo turnejo odkrili pravo strelsko formo Hokejisti Los Angelesa so v zadnjem tednu lige NHL prikazali dve zelo učinkoviti predstavi in visoko odpravili divizijska rivala, Arizono (6:0) in Edmonton (5:2), kar se pozna tudi na lestvici. Kralji so obe visoki zmagi dosegli na domačem ledu, pri čemer so se izkazali z moštveno igro, saj je proti Arizoni zadelo šest različnih igralcev, proti Edmontonu pa pet. Pri obeh uspehih je imel vidno vlogo slovenski as Anže Kopitar, ki je na obeh dvobojih prispeval gol in podajo, na 53 tekmah pa je vknjižil 57 točk, kar ga na lestvici najučinkovitejših igralcev lige uvršča na 14. mesto. Los Angeles se je zavoljo dveh zaporednih zmag povzpel na tretje mesto paficiške divizije (63 točk), ki prinaša nastop v končnici, vendar pa se bo moral za napredovanje še pošteno potruditi, saj sta tesno za njim Calgary in Anaheim s po 62 točkami. »Trenutno se preveč ekip bori za mesto v končnici. Ni pomembno to, kaj počnejo drugi, osredotočiti se moramo nase in poskrbeti za nove točke, še posebno proti ekipam iz iste divizije in konference,« je dejal John Stevens, trener Los Angelesa. Njegovo moštvo bo naslednjih sedem tekem odigralo v gosteh, prvo v noči na soboto proti Floridi, ki je zelo dobri formi, saj je dobila zadnje štiri obračune.