»Kaj še moramo storiti, da ga spravimo tja? To si več kot zasluži,« je pred zadnjo tekmo lige NBA med Miamijem in Clevelandom zbranim novinarjem dejal trener moštva s Floride Erik Spoelstra. V mislih je imel seveda Gorana Dragića, ki si v glasovanju navijačev in izboru trenerjev ni priboril mesta med dvanajsterico igralcev z vzhodne konference za tekmo vseh zvezd, ki bo 19. februarja ob drugi uri zjutraj po slovenskem času v dvorani Staples Center v Los Angelesu – in to kljub temu, da je Miami na visokem četrtem mestu in da je njegov najboljši posameznik. Žarek upanja je posijal, ko se je poškodoval Washingtonov John Wall, a je komisar lige Adam Silver njegovo zamenjavo našel v Andreju Drummondu iz Detroita. Ko si je nato roko zlomil še Clevelandov Kevin Love, pa je bilo jasno, da Silver kapetana zlate slovenske reprezentance ne more več spregledati.

Congrats, #CaptainDragon!



It's official - @Goran_Dragic has been named by Commissioner Adam Silver to the NBA All-Star Team! Dragic is the 8th player in Miami HEAT history to earn NBA All-Star honors. More info - https://t.co/8mNYpFhs4tpic.twitter.com/SVmGcRJw0E — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 1 February 2018

Dragić je zelo blizu temu, da bi postal prvi Slovenec na tekmi vseh zvezd v ligi NBA, prišel že leta 2014, ko je blestel v dresu Phoenixa. Tisto sezono je nato prejel nagrado za igralca, ki je najbolj napredoval, ob tem pa bil izbran tudi v tretjo najboljšo peterico sezone. Zaradi dobrih iger Miamija v letošnji sezoni in dejstva, da je 31-letni Ljubljančan njegov najboljši posameznik, se je njegovo ime za nastop na prestižni tekmi glasno omenjalo tudi letos in na koncu se je zgodba zanj končno iztekla srečno. Čeprav je pred časom dejal, da bi mu bolj kot pot v Los Angeles prav prišel nekajdnevni dopust, saj je v stalnem pogonu od začetka avgusta, je seveda jasno, da se je Silverjeve odločitve še kako razveselil, saj predstavlja enega vrhuncev njegove kariere.

Dragić je tako postal šele drugi evropski branilec po Francozu Tonyju Parkerju in tretji posameznik iz prostora nekdanje Jugoslavije po Vladu Divcu in Predragu Stojakoviću, ki bo zaigral na tekmi Vseh zvezd. Poleg omenjene trojice je iz Evrope to uspelo še enajstim posameznikom – Špancema Pauju in Marcu Gasolu, Nemcema Schrempfu in Nowitzkemu, Francozu Noahu, Turku Okurju, Grku Antetokounmpu, Litovcu Ilgauskasu, Rusu Kirilenku, Nizozemcu Smitsu in Latvijcu Porzingisu, ki bo tako kot Dragić letos sodeloval prvič. Slovenski košarkar bo 18. februarja v Steaples Centru igral za moštvo LeBrona Jamesa, v katerem so še Kyrie Irving, Kevin Durant, Anthony Davis, LaMarcus Aldridge, Bradley Beal, Paul George, Andre Drummond, Russell Westbrook, Victor Oladipo in Kristaps Porzingis.