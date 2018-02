Ker se je medijsko najodmevnejše dogajanje okrog večine največjih evropskih nogometnih klubov v zadnjih letih z igrišč v precej veliki meri preselilo tudi na nogometno tržnico z »norimi« odškodninskimi zneski, ki jih ti klubi plačujejo manjšim, je skorajda neverjetno, večini nepristranskih nogometnih romantikov pa tudi zelo povšeči, ko najbogatejšim in najmočnejšim štrene pomešajo klubi, ki se iz takšnih ali drugačnih razlogov v divjo dirko nakupovanja niso spustili. V Italiji bi lahko glede tega v tej sezoni najprej izpostavili Napoli in Lazio, ki se bosta danes pomerila na za oba kluba pomembni medsebojni tekmi.

»Napoli se je najbolj okrepil s tem, da ni prodal nikogar,« so pred sezono, potem ko so bili navijači razočarani nad neaktivnostjo kluba v prestopnem roku, napovedovali strokovnjaki. In imeli so prav. Moštvo trenerja Maurizija Sarrija namreč deluje kot dobro naoljen stroj, njihov slog igre je eden najlepših v Evropi, po 23 krogih serie A pa so z 19 zmagami in le enim porazom ter 60 točkami na vrhu točko pred Juventusom. Skupaj z njim so doslej torej zbrali 119 točk, kar je rekordni izkupiček vodilnih klubov po 23 krogih, odkar so v sezoni 1994/95 uvedli sistem točkovanja, po katerem je zmaga vredna tri točke. Jasno je torej, da se na jugu Italije vedno glasneje govori o naslovu prvaka, ki ga v Neaplju čakajo vse od leta 1990, ko jim ga je zagotovil legendarni Diego Armando Maradona.

Malce drugačna je zgodba z Laziem. Njegov predsednik Claudio Lotito tako navijačev pred sezono ni le razočaral, temveč kar jezil, saj ne le da v klub ni pripeljal odmevnih okrepitev (za pomembni sta se nato sicer izkazala Črnogorec Adam Marušić in Brazilec Lucas Leiva), temveč je celo prodal pomembna člena zadnje uspešne sezone, Lucasa Biglio (Milan) in Keitaja Baldeja (Monaco). A trener Simone Inzaghi se je spet izkazal za »čarovnika«, saj z zasedbo brez zares velikih zvezdniških imen, v kateri je prebudil napadalca Cira Immobileja, ki je z 20 goli prvi strelec lige, trenutno zaseda tretje mesto. Čeprav na njem za Napolijem in Juventusom močno zaostaja (14 oziroma 13 točk), je še naprej v odličnem položaju v boju za ligo prvakov (točko pred Interjem in dve pred Romo), kamor vodijo prva štiri mesta, na katera ga je pred sezono uvrščal le malokdo.

Idilično vzdušje v obeh klubih sta pred dnevi zmotila le dva dogodka – Napoli je ujezil nemški reprezentant Amin Younes, pri Laziu pa imajo težave z Brazilcem Felipejem Andersenom. Prvi, nogometaš Ajaxa, je pred časom že podpisal pogodbo, po kateri bi poleti prestopil v Napoli, a se je zdaj premislil, zaradi česar mu Neapeljčani grozijo s tožbo, drugi pa se je po zadnji tekmi z Genoo menda sprl s trenerjem Inzaghijem – bojda ni manjkalo veliko, da bi si skočila v lase. V Laziu so to sicer zanikali in vse skupaj označili za »normalen pogovor«, a Anderson je med tednom treniral ločeno in ga danes ne bo v ekipi… Kakor koli, pri gostiteljih bosta manjkala Milik in Ghoulam, Hysaj je zbolel, a naj bi igral, Mertensova poškodba pa je preteklost. Pri gostih medtem ne bo Wallacea.

V drugih prvenstvih velja omeniti londonski derbi Tottenham – Arsenalom pa tudi to, da je premora konec na Hrvaškem. Matjaž Kek z Rijeko lov za drugim mestom in Hajdukom, za katerim zaostaja za tri točke, začenja proti Istri, prvi Dinamo, ki beži za 15, je predaleč.