Angleško prvenstvo se bo s tekmami 26. kroga prevesilo v zadnjo tretjino, v njej pa bo bolj kot v boju za prvaka zanimivo v tistem za uvrstitev v ligo prvakov. Vodilni Manchester City se bo namreč bolj kot z zasledovalci verjetno ukvarjal z lovom na rekorde premier lige. Dva je v tej sezoni že dosegel, saj je nanizal največ zaporednih skupnih (18) in gostujočih (11) zmag v eni sezoni, če bo zdržal v podobnem »uničujočem« ritmu, pa utegne na koncu (krepko) preseči še številne. Ob nadaljevanju dosedanjega povprečja točk in golov bi tako na koncu zbral 103 točke in dosedanji Chelseajev rekord iz sezone 2004/05 presegel za osem točk, dosegel bi 111 golov in dosedanji Chelseajev rekord (2009/10) presegel za osem golov, prejel pa bi jih 28, kar je sicer daleč od rekorda, a bi razlika v golih prav tako znašala rekordnih »plus 83«. In glede na to, da ima pred drugouvrščenim mestnim tekmecem Unitedom že 15 točk prednosti, je na dlani tudi rekord najvišje točkovne razlike, ki ga od sezone 1999/2000 držijo prav rdeči vragi; ti so imeli takrat na koncu 18 točk prednosti pred Arsenalom.

Bolj napeto bo torej v boju za mesta od drugega do četrtega, ki vodijo v ligo prvakov. Za ta tri so v enakovrednem boju omenjeni United, Liverpool, Chelsea in Tottenham, ki jih loči pet točk, dva izmed njih, Liverpool in Tottenham, pa bosta jutri odigrala pomembno medsebojno tekmo. Za Londončane bo to druga izmed treh težkih v nizu, saj jih v naslednjem krogu čaka mestni derbi proti Arsenalu, v prejšnjem pa so med tednom na domačem igrišču z 2:0 premagali Manchester United. In ko smo že omenjali rekorde – ravno na tej tekmi je padel tisti z največjim številom gledalcev na tekmah premier lige. Na Wembleyju, kjer ima Tottenham tekme, medtem ko mu gradijo nov stadion, se je namreč na zadnji januarski dan zbralo 81.978 gledalcev, ki bi bili kaj lahko priče še enemu rekordu. Če bi Christian Eriksen, ki je za 1:0 zadel že v 11. sekundi, gol dosegel le sekundo prej, bi se namreč na lestvici najhitreje doseženih golov v premier ligi izenačil z Alanom Shearerjem (Newcastle, proti Manchestru Cityju leta 2003) in Ledleyjem Kingom (Tottenham, proti Bradfordu leta 2000), ki sta zadela po desetih sekundah.

Tako Liverpool kot Tottenham sta v zadnjem času v dobri formi. Na zadnjih sedmih tekmah sta tako zbirala več točk od povprečja v sezoni, oba pa sta jih dobila po pet. Stavnice sicer dajejo prednost gostiteljem, ki so doma neporaženi na 14 zaporednih ligaških tekmah, je pa Londončanom že omenjena zmaga proti Unitedu zagotovo dala dodaten zagon. Ob tem so zadnji dan prestopnega roka svoje vrste okrepili z brazilskim bočnim napadalcem Lucasom Mouro, ki je prišel iz PSG, in sicer za – v primerjavi z nekaterimi vrtoglavimi številkami – »smešnih« 28 milijonov evrov. Kar je še posebno ujezilo prav navijače Liverpoola, ki so svoje frustracije množično izrazili na twitterju. Po odhodu Philippa Coutinha v Barcelono so namreč zaman čakali na njegovega naslednika, tudi sami pa se niso mogli načuditi, da je Tottenham za Lucasa odštel manj kot 30 milijonov evrov, medtem ko so »sami« za branilca Virgila van Dijka pred enim mesecem skoraj 80!

Tokratna tekma bo že 170. medsebojna, doslej pa je bil uspešnejši Liverpool (80 zmag, 41 remijev, 48 porazov).