Barcelona – Real Madrid, »el clasico«, zadnjih nekaj let največji nogometni derbi na svetu, je vselej nekaj posebnega. Še zlasti če odloča o kakšni lovoriki; tako kot bo tudi jutri deloma na prvi tekmi španskega superpokala (povratna bo v sredo v Madridu). Ta bo tokrat za nameček pravi balzam tudi za številne ljubitelje nogometa, ki imajo že vrh glave stalnih govoric o stotinah milijonov, ki so jih, jih bodo ali pa bi jih, a jih ne morejo, ker na drugi strani naletijo na gluha ušesa, zapravili nogometni velikani.

Da bo prestop Neymarja iz Barcelone v PSG za 222 milijonov evrov razmere na nogometni tržnici postavil na glavo, je bilo jasno tisti trenutek, ko se je zgodil. A da bodo klubi zavračali ponudbe, krepko višje od 100 milijonov evrov za nogometaše, kot sta Coutinho (Liverpool) ali Dembele (Borussia Dortmund), ki ju Barcelona (oziroma enega od obeh) želi namesto Neymarja, vseeno ni bilo pričakovati. Sicer kakšen nov »vesoljski« prestop znova lahko udari vsak hip, a jutri bo na Neymarjevem igralnem mestu pri Barceloni skoraj zagotovo igral domači produkt Gerard Deulofeu, ki se je po neuspešni avanturi pri Evertonu prek izjemno uspešne pri Milanu poleti vrnil »domov« in bo zdaj morebiti le dočakal konkretno priložnost. Glede tega je na videz bolj mirno pri Realu, ki je med tednom osvojil še en evropski superpokal, pa tudi prah glede morebitnega odhoda Cristiana Ronalda se je vmes polegel. Pred jutrišnjo tekmo je tako edina manjša skrb trenerja Zinedina Zidana ta, kako zamašiti luknjo ob izostanku Luke Modrića, ki ne sme igrati zaradi rdečega kartona iz superpokalne tekme še iz leta 2014 proti Atleticu.

Barcelona in Real se bosta za superpokal, ki ga redno po sistemu dveh tekem prirejajo od leta 1982, a ga vmes v letih 1986 in 1987 niso igrali, leta 1984 in 1989 pa so lovoriko avtomatsko podelili dobitniku dvojne krone (prvenstvo in pokal), medsebojno udarila že sedmič. Doslej je Real dobil pet superpokalnih obračunov, Barcelona le enega, skupno pa imajo v klubskih vitrinah več tovrstnih lovorik Katalonci – zbrali so jih 12, Madridčani pa 9.