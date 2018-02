V posteljo ob dveh zjutraj, vstajanje med enajsto in dvanajsto uro, treningi pa zvečer ob 20. uri, ko bodo tudi tekmovanja. Takšen je dnevni ritem slovenskih biatloncev v Pjongčangu, ki bodo konec tedna tekmovalni program začeli s sprintoma – ženske na 7,5 kilometra in moški na 10 kilometrov (obakrat začetek ob 12.15 po slovenskem času).

»Takšen delovni ritem je bil v načrtu od prvega dne priprav in smo v njem že teden dni. Ker imam starte tekem ob 20.15, enega pa celo uro kasneje, nima nobenega smisla, da bi se zbujal zgodaj zjutraj in nato ves dan čakal na tekmo,« je pojasnil 30-letni zvezdnik slovenske reprezentance Jakov Fak. Tukaj je našel mir, ki ga potrebuje pred tekmami. »Dejansko sem si mir naredil kar sam. Točno vem, kaj mi najbolj koristi,« je poudaril Fak. Leta 2010 je v Vancouvru osvojil bronasto kolajno za Hrvaško, nato pa se je zaradi boljših pogojev dela in trenerja Uroša Velepca odločil, da bo tekmoval za Slovenijo.

Osem let kasneje je eden glavnih adutov za kolajno v slovenski reprezentanci. »Odločil sem se napasti kolajno,« je bil odkrit v svojih pričakovanjih in nadaljeval: »Vse tekme bodo velik izziv glede na veter in temperaturo krepko pod ničlo. Še posebej zaradi mojega prsta, ker v hudem mrazu veliko prej izgubim pravi občutek, kar je zaradi streljanja zame zelo slabo.« Fak nima najljubše discipline, ampak je na vsaki tekmi lahko uvrščen zelo visoko, če je zdrav ter sta motivacija in taktika pravi. Ima popolno zaupanje v serviserje, za katere je dejal, da se potrdijo v enaki meri kot on na tekmovališču.

Ko smo ga vprašali za primerjavo pripravljenosti s prejšnjimi olimpijskimi igrami, je bil v odgovoru zelo diplomatski. »Moj adut so izkušnje. Glede pripravljenosti so pomisleki glede določenih segmentov. Vse, kar sem lahko naredil doslej, je bilo opravljeno maksimalno. Težko je bilo moje telo vrniti v tekmovalni ritem po dveh letih, ko sem manjkal zaradi bolezni. Ni enako, če leto dni načrtno počivaš ali pa si vso sezono bolan,« je poudaril Fak, ki trenira po programu Uroša Velepca, trenerja v ženski ekipi ukrajinske reprezentance.

Biatlonci tekmovališče v Pjongčangu dobro poznajo, saj je bilo tukaj leta 2009 svetovno prvenstvo. Prizorišče je zgrajeno po evropskih standardih. Na razplet bi sicer lahko vplival veter, ki je tukaj zelo zoprn in močan. Če ima Fak težave z mrazom, je pravo nasprotje Klemen Bauer, ki najbolj uživa, če je hladno. »Imamo ekipo, v kateri so posamezniki, ki ciljajo na najvišja mesta. Zadnji treningi so bili zelo podobni, saj ni mogoče ničesar več spremeniti. Naredili smo vse, kar je bilo možno. Najpomembnejše je, da smo zdravi,« je dejal glavni trener Tomaš Kos. Danes bo v tekmovalno areno poslal Urško Poje in Anjo Eržen, jutri pa Jakova Faka, Klemna Bauerja, Miho Dovžana in Mitjo Drinovca.