Po podatkih na spletni strani Luke Koper je v pristanišču trenutno 14 ladij, v planu prihodov pa jih je še šest.

Uprava Luke je v noči na soboto s sindikatom žerjavistov sklenila sporazum o umiritvi razmer v koprskem pristanišču, po katerem so žerjavisti napovedali, da bo delo na deloviščih nemudoma vnovič normalno steklo. Po tistem, ko je luška uprava začela postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi sindikalistu Mladenu Jovičiću, so se žerjavisti namreč odločili za upočasnitev dela, ki je ves prejšnji teden povzročala precejšnje zamude v pristanišču ter tudi preglavice v železniškem prometu.

Kot so že v ponedeljek navedli v Luki Koper, so se posledice upočasnjenega dela v največji meri poznale na kontejnerskem terminalu, medtem ko je delo na ostalih terminalih potekalo kot običajno. Tedaj so tudi napovedali, da naj bi do konca tedna vzpostavili normalne okvire na vseh segmentih pretovora kontejnerjev.