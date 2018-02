Svet delavcev v Luki Koper je v sredo odpoklical delavskega direktorja v štiričlanski upravi družbe Stojana Čeparja. Mirko Slosar, predsednik sveta delavcev v Luki Koper, je povedal, da člani sveta ob koncu lanskega leta in začetku letošnjega niso bili zadovoljni z aktivnostmi Čeparja, še zlasti, ko je uprava sprožila sodni postopek proti Mladenu Jovičiću in na ta način želela doseči ničnost njegove zadnje pogodbe o zaposlitvi. Čepar se za Jovičića ni zavzel toliko, kot so zaposleni od njega pričakovali, je opisal Slosar. Ta so