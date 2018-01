Vsi smo že slišali za britansko podjetje Cambridge Analytica, ki uporablja facebook za profiliranje in vplivanje na specifično populacijo v času volitev; njihova orodja naj bi odločilno pripomogla k zmagi trenutnega ameriškega predsednika Donalda Trumpa in izida glasovanja o brexitu. Facebooks kopičenjem podatkov, ki jih prostovoljno vpisujemo v njegovo bazo, postaja močnejši kot zloglasna NSA (National Security Agency).

V članku INSURGE Inteligence so prišli tudi do povezav med direktorjem Cambridge Anatytica, določenimi zaposlenimi, angleškimi in ameriškimi politiki, NATO varnostnim kompleksom, vojaških obveščevalnih agencij, svetovne naftne industrije, britanskih podjetij in ruskih oligarhov, ki mečejo drugačno luč na poslovanje in uporabo zaupnih podatkov te britanske nacionalne agencije.

To ima lahko nevarne posledice za demokracijo. Vse več raziskav kaže, da je facebookov poslovni model vplivanje na mnenja in življenja državljanov, če je nekdo za to pripravljen plačati. Prav tako naj bi določena podjetja in tudi politične stranke uporabljale množične podatke (ang. »big data«), s katerimi želijo vplivati na proces demokracije po svetu: z vplivom na stališča in splošno mnenje se da namreč na oblasti doseči veliko.

Globalni »Big Brother«

O tej tematiki je nedavno spregovoril John Robb, nekdanji svetovalec (proti) terorizmu v podjetju US Operations Command in dogloletni svetovalec agencij kot sta NSA in CIA. Dejal je, da bo število uporabnikov facebooka, ki trenutno šteje okoli dve milijardi ljudi, do leta 2025 po trenutnih statističnih podatkih zraslo na 3,5 milijarde. To je dovolj za »socialni graf« celotne svetovne populacije. Facebook bo namreč lahko dostopal do podatkov skoraj vsakega svetovnega prebivalca.

»To je omrežje, ki je dovolj veliko in globoko, da ustvari svetovni cenzus, ki lahko vidi skoraj vsakogar na planetu, tudi če nima Facebook profila,« je dejal Robb. Slednje bo omogočilo sledenje vsakomur, ki bo uporabljal GPS sistem in ostale informacije (slike, všečke in objavljene linke). Facebook bo na ta način lahko sestavil največjo »mikro-targetirano« bazo podatkov na svetu, prepleteno z intimnimi informacijami in posamičnimi interesi milijard ljudi.

»Facebook ima že zdaj možnost, da NSA ponuja množične podatke, z boljšimi informacijami kot obveščevalne agencije,« pravi Robb. Seveda so pri facebooku očitke zanikali, saj naj bi imele obveščevalne agencije po svetu čisto drugačne legalne podatke, prav tako pa naj bi bile njihove informacije bolj specifične narave.

»Ameriška vlada se zaveda, da ima facebook več podatkov, kot jih imajo oni; prav tako pa lahko z njimi naredijo veliko več, kot lahko z njimi stori vlada. Ker jim ne more slediti, je edina alternativa (Kitajska počne podobno), da od njih kupuje informacije in z njimi sodeluje,« dodaja Robb. Prav tako pa bo facebook v prihodnosti še močnejši, če se bo uspel izogibati vladnim regulacijam, ki bi mu onemogočile dotok denarja.