Zgodba je podobna zgodbi številnih drugih ameriških mest, kjer je so se skušali boriti proti visoki stopnji kriminala in je zdravilo postalo hujše od bolezni. Eden od najbolj odmevnih je bil pred več kot 20 leti primer Los Angelesa, ki je moral zaradi policijske korupcije pod zvezni nadzor.

Baltimore je mesto s 600.000 prebivalci nedaleč od prestolnice ZDA Washington in 60 odstotkov prebivalcev je temnopoltih. V ospredje zanimanja se je prebil že leta 2015, ko so izbruhnili hudi nemiri, ker so policisti z namišljenim izgovorom aretirali temnopoltega majhnega kriminalca in ga vrgli v policijsko vozilo. Freddie Gray je pri tem dobil tako hude poškodbe, da je kasneje v bolnišnici umrl.

V Baltimoru lani več umorov kot v veliko večjem New Yorku Mestne oblasti so se nato odločile popraviti odnose med policijo in javnostjo, kar je pripeljalo do zamer na policijski strani, vendar so te sedaj zaradi pregona članov posebne enote za boj proti nezakonitemu orožju potihnile. V Baltimoru je bilo lani 343 umorov, kar je več kot v New Yorku, kjer živi več kot osem milijonov ljudi. Mesto je preplavljeno z nezakonitim orožjem in mamili. Policija je za boj proti temu ustanovila posebno enoto, ki je bila uvodoma zelo uspešna. Sedaj je vse to še slabše, saj bodo na prostost prišli skoraj vsi kriminalci, ki jih je v letih dela aretiral kdo od osmih obtoženih policistov, od katerih jih je šest priznalo krivdo v zameno za nižjo kazen.