Rand Paul iz Kentuckyja je za razliko od večine republikancev, ki jih je proračunski primanjkljaj moti le, ko je bil v Beli hiši demokrat, ostal zvest svojim načelom in je blokiral dogovor o nadaljnjem financiranju vlade, ki bi povečal proračunsko luknjo. Vendar je njegova blokada le začasne narave in kongres naj bi kmalu potrdil predlog zakona o podaljšanju financiranja vlade do 23. marca.

Predstavniški dom kongresa je pred dnevi potrdil predlog zakona o začasnem nadaljevanju financiranja agencij zvezne vlade do 23. marca in za Pentagon do 30. septembra, v senatu pa so se voditelji obeh strank dogovorili o kar dveletnem proračunu, ki je predvideval povečanje porabe za okoli 500 milijard dolarjev. Ta dogovor je podprl tudi predsednik Donald Trump, ki mora predlog podpisati v zakon.

Voditeljica demokratov v predstavniškem domu Nancy Pelosi je zaradi pritiska volilne baze v sredo uprizorila osemurni govor, v katerem je opozarjala, da ne bo podprla dogovora, če ta ne bo vključeval tudi rešitve statusa za nezakonite priseljence, ki so jih v ZDA kot mladoletne pripeljali starši ali drugi skrbniki.

Demokratska manjšina v senatu lahko blokira zadeve s filibustrom, ki pa ga v tem primeru niso bili pripravljeni uporabiti, ker se je njihov vodja Chuck Schumer z vodjo večine Mitchem McConnelom dogovoril o povečanju porabe za razne programe, ki so pomembni za demokrate. Schumer je računal, da se bo z McConnelom kasneje dogovoril o vprašanju priseljencev.

V skladu s pričakovanji so potem na oder stopili republikanci, ki niso zadovoljni, kako potekajo dogovori s proračunom. Najprej so sprejeli davčne olajšave, ki proračunsko luknjo napihujejo za 1500 milijard dolarjev, sedanji dogovor senatnih voditeljev pa bi jo še za dodatne milijarde.