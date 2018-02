»Ocenjujemo, da je bilo ubitih več kot 100 pripadnikov sirskih režimskih sil, v napadu pa so sodelovale sile SDF in koalicijske sile,« je dejal uradnik ameriške vojske, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP. Poškodovan je bil en pripadnik Sirskih demokratičnih sil (SDF), v katerih so zbrani sirski uporniki.

Napadi z letali in topništvom so bili odziv na »neizzvan napad na položaje SDF«, so sporočili iz osrednjega poveljstva ameriške vojske. Gre za kurdsko-arabske sile, ki jih podpirajo ZDA, sodelovale pa so tudi v boju proti IS.

V napadu na položaje SDF kakih osem kilometrov vzhodno od razmejitvene črte na reki Evfrat je sodelovalo okoli 500 pripadnikov prorežimskih sil, oboroženih s tanki in topništvom. SDF in sile mednarodne koalicije proti IS pa so odgovorile z letalskimi napadi in topništvom.

Predstavnik ameriške vojske ni pojasnil, kdo je sestavljal prorežimske sile, ki so napadle. Tako je lahko šlo za sirske sile ali katero od zavezniških milic, ki med drugim prihajajo iz Iraka in Libanona in podpirajo režim sirskega predsednika Bašarja al Asada. Napade v podporo Asadu sicer izvaja tudi Rusija, režim pa ima tudi podporo Irana.