Terjatev, ki so predmet prodaje, so: do Engrotuša za 15,45 milijona evrov, do Tuša nepremičnin 35,69 milijona evrov, do Tuša Beograd za 9,61 milijona evrov.

Abanka je sicer le ena od bank upnic Tuša. Te so skušale poiskati kupca za Tuš, a se je prodajni postopek, ki se je začel v začetku leta 2016, po poročanju medijev končal brez izbire kupca. Nihče od ponudnikov, ki so bili v ožjem izboru, naj se namreč na koncu ne bi odločil za oddajo ponudbe, s katero bi zadovoljil pričakovanja bank upnic.

Pred dnevi je od nakupa Tuša odstopil svetovno znani vlagatelj in milijarder George Soros. Ta se je za nakup potegoval prek sklada Quantum Strategic Partners, umaknil pa naj bi se zaradi nadaljnje vloge lastnika Mirka Tuša v družbi, so poročali mediji.

Bančni konzorcij je skupaj prodajal približno 300 milijonov evrov terjatev do skupine Tuš.

Za časnik Večer so sicer v Tušu danes povedali, da so tudi sami v stiku z več investitorji, ki želijo kupiti vse terjatve, ki jih bodo prodajale banke. »S tistimi, ki vidijo poslovni potencial ter imajo namen nuditi podjetju dolgoročno podporo pri nadaljnjem razvoju,« so zapisali za Večer.

Ustanovitelj poslovnega imperija Tuš in nekdaj najbogatejši Slovenec sicer do nadaljnjega ne more več razpolagati s svojim premoženjem, je ta teden poročal Siol.net. Tožilstvo, ki proti direktorju in lastniku Engrotuša vodi več (pred)kazenskih postopkov, je od celjskega sodišča namreč zahtevalo in tudi doseglo začasno prepoved prodaje ali obremenitve njegovih nepremičnin. Očitajo mu, da si je zagotovil najmanj 1,25 milijona evrov neupravičene premoženjske koristi.