Spletni portal Siol poroča, da se postopek prodaje, ki ga je v začetku leta 2016 začela skupina bank upnic z več kot polovico terjatev do Tuša, tako končuje brez izbire kupca. Nihče od ponudnikov, ki so bili v ožjem izboru, naj se namreč na koncu ne bi odločil za oddajo ponudbe, s katero bi zadovoljil pričakovanja bank upnic.

Da se je pogodba za pogajanja, ki so jo banke podpisale s skladom Quantum Strategic Partners Georgea Sorosa za odkup terjatev do Tuša, iztekla, je že pred tedni pisalo Delo. V časniku so navedli, da je Sorosa v Slovenijo pripeljal Joc Pečečnik, a mu je potem svetoval, naj od posla zaradi trenutnega vodstva odstopi.

Bančni konzorcij pod vodstvom NLB, v njem pa naj bi bile še Abanka, SID banka, Gorenjska banka in Heta, išče kupca za okoli 300 milijonov terjatev do skupine Tuš. Sredi lanskega leta je kot edini kupec v igri ostal angleški sklad Anacap Financial Partners, ki pa je po navedbah Dela za terjatve zahteval okoli 60-odstotni popust. Večina bank je zato od nadaljnjih pogovorov odstopila.

Kot dodaja Siol, so se v Tušu že začeli pogajati z bankami in drugimi upniki o novem sporazumu o finančnem prestrukturiranju, na podlagi katerega bi na posojila plačevali nižje obrestne mere.