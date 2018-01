V Hoferju so pojasnili, da poslovalnic ob nedeljah ne bodo zapirali. Zaradi organizacijskih prilagoditev bodo kadre nadomeščali tudi s študentskim delom, česar doslej po lastnih navedbah običajno niso počeli. V Sparu novih zaposlitev ne načrtujejo. Januarja sprememb za njihove kupce še ne bo, s februarjem pa bo začel veljati prilagojen obratovalni čas, ki ga še ne razkrivajo.

Da se bodo spremembam kolektivne pogodbe lahko prilagodili z obstoječimi ekipami, ocenjujejo tudi v Lidlu. Kot so pojasnili, so njihovi prodajalci sicer zaposleni za krajši, 25-urni delovni čas, kar jim omogoča »večjo fleksibilnost pri načrtovanju ekip v trgovinah«. Ob tem so poudarili, da njihovo interno pravilo dopušča največ pet delovnih dni tedensko, zato nedeljsko delo za njihove zaposlene ni dodaten dan k siceršnjemu delovnemu tednu.

Trgovci niso odgovorili, če bodo vnaprej javno razkrili urnike nedeljskega obratovanja za vse leto V Mercatorju so poudarili, da so se z obratovalnim časom doslej prilagajali tako potrebam kupcev kot razpoložljivim kadrovskim zmogljivostim, sezoni in drugim okoliščinam. Napovedujejo, da si bodo še naprej prizadevali za čim bolj nemoteno oskrbo kupcev. Pri Tušu bodo prilagodili delovni čas nekaterih trgovin, skladno s spremembami pa bodo prilagajali tudi kadrovsko politiko. Tudi oni poudarjajo, da bodo pri tem upoštevali potrebe kupcev. STA je skušala pridobiti tudi podatek, ali bodo trgovci vnaprej javno razkrili urnik nedeljskega obratovanja za vse leto, a odgovorov ni dobila. Nekateri trgovci so ob uvedbi novosti izrazili pomisleke glede seznanjenosti s podrobnostmi. V Trgovinski zbornici Slovenije so za STA pojasnili, da bodo v primeru zadostnega interesa skupaj z drugimi socialnimi partnerji organizirali seminarje oziroma delavnice, na katerih se bodo lahko trgovci podrobneje seznanili z novostmi.