Predlog prvega proračuna Trumpove administracije, predstavljen za fiskalno leto 2018 marca lani, je doživel izdaten popravek. Vodji republikanske večine in demokratske manjšine v senatu Mitch McConnell in Charles Schumer sta v sredo predstavila usklajen proračun še za leto 2019, v obeh pa je zajeto opazno povečanje proračunske porabe z ukinitvijo omejitve njegovega vojaškega dela.

Povišanje sredstev za vojsko v tekočem fiskalnem letu od lanskega oktobra do konca letošnjega oktobra je zahteval že Trump v omenjenem predlogu, in sicer za 52 milijard, a ob skupnem znižanju druge porabe za 54 milijard. Namesto skromnega zmanjšanja pa se je usklajeni senatni proračunski predlog, ki mora romati še v predstavniški dom, za tekoče fiskalno leto okrepil za 143 milijard, za naslednje pa kar za 153 milijard dolarjev.

Izdatno nagrajeni Pentagon

Vojska bo obakrat prejela krepko večje povišanje na že zdaj vrtoglavih dobrih 520 milijard, in sicer za leto 2018 dodatnih 80 milijard, naslednje leto pa še pet milijard več. Tudi preostalim porabnikom se obeta 63 oziroma 68 milijard več, če se proračun ne bo zataknil v predstavniškem domu, kjer bo republikanska večina potrebovala pri glasovanju določeno pomoč demokratov. Konservativno republikansko krilo v njem namreč nasprotuje povečevanju proračuna in s tem njegovega primanjkljaja, še zlasti, če ne bodo hkrati sprejeti ukrepi za omejeno zadolževanje države. Izdatnejša sredstva so predvidena tudi za pomoč prizadetim v naravnih nesrečah in gozdnih požarih, ki so jih v primerjavi s predlogom administracije podvojili na 90 milijard dolarjev, demokratom v senatu pa za razširitev financiranja programa zdravstvenega zavarovanja za otroke na naslednjih deset let.

Najbolj sporna točka v predstavniškem domu pa je po osemurnem nastopu voditeljice demokratske manjšine Nancy Pelosi vprašanje tako imenovanih sanjačev, na katerega skuša prilepiti proračunsko potrjevanje. Pelosijeva je običajno »enominutno« repliko spremenila v najdaljši poslanski govor v kongresnem spodnjem domu z osmimi urami in sedmimi minutami stoje v visokih petah in brez požirka vode. V njem je citirala pisma sanjačev, se sklicevala na sveto pismo in papeža Frančiška, vprašanje, ki se je postavilo, pa je bilo, ali ni bolj razdrla demokratske kot republikanske vrste.

Dejstvo je namreč, da ob mučnem proračunskem usklajevanju, ki je vmes pripeljalo tudi do tridnevne ustavitve financiranja vladnih služb in organizacij, vsi demokrati niso prepričani o pravilnosti pritiska (izsiljevanja) z ureditvijo statusa priseljencev, ki so prišli v najstniških letih (sanjači) in jim Trump grozi z izgonom.