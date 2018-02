Obdolžena trgovine z ljudmi trdita, da sta z »varuškami« ravnala kot z družinskimi člani

Zakonca Fikreta in Damir Porić sta zanikala, da bi revne ženske v stiski, ki so se javile na njun oglas za varuško otrok, izkoriščala kot služabnice. Po njunih besedah so se potožile policiji le zato, ker so bile nezadovoljne s plačilom.