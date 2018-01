Deset let in pol zapora je tožilec Jože Levašič danes predlagal za 41-letno Biljano Bažika, obtoženo trgovine z ljudmi. Plačala naj bi tudi 18.000 evrov denarne kazni in vrnila 159.400 evrov, ki naj bi jih po tožilčevih izračunih pridobila na nezakonit način. Za domnevna pomočnika Bažikove je predlagal pogojno kazen: za Damirja Juretića dve leti in pol zapora s štiriletno preizkusno dobo, za Danijela Krebsa pa šest mesecev z dveletno preizkusno dobo. Toda obtoženi v en glas vztrajajo, da se s trgovino z ljudmi niso bavili. Kaj bo o tem rekel sodni senat, predseduje mu Barbara Črešnar Debeljak, bo znano jutri.

Bažikova naj bi z Madžarom Petrom Orsosom (med sojenjem je bil našim organom pregona nedosegljiv) in nekaterimi še neodkritimi storilci v letih 2010 do 2015 na Madžarskem novačila revna brezposelna dekleta in jim obljubljala dober zaslužek s prostitucijo v naši državi. Po oceni izvedenca za klinično psihologijo Matjaža Copaka so imela dekleta zaradi manj ugodnih socialno-ekonomskih razmer in nizke izobrazbe nizko samopodobo. Bile so notranje negotove, ranljive in lahek plen za manipulacijo. Bažikova jih je nastanila v dveh stanovanjih v Ljubljani in po enem v Mariboru ter Kopru in razložila potek dela, trdi tožilec. Prostituirati so se morale vse dni v tednu, najmanj deset ur dnevno. Cena: 50 evrov za pol ure in 80 evrov za polno uro, polovica zaslužka je šla v žep obtožene in pajdašev. Na tak način je po Levašičevem mnenju dokazano nanovačila najmanj deset Madžark. Prepričan je sicer, da je združba v resnici delovala že leta 2009 in da je šlo skozi njene roke še dodatnih 25 deklet. Bile naj bi Madžarke romskega porekla, znani pa so le njihovi vzdevki, prava imena ne.

Obramba: Nihče jih ni zavajal

»Pravo trgovino z ljudmi te dni spremljamo prek medijev. Gre za Tajvance, ki so jih imeli zaprte, brez telefonov, enkrat tedensko so lahko klicali domov, a pod nadzorom. In še takrat so lahko razlagali le, kako jim je dobro,« je dejala. Odvetnica se je sicer strinjala, da se je v stanovanjih, ki jih navaja Levašič, dogajala prostitucija. Toda, kot je povedala, ženske so že vnaprej dobro vedele, kaj bodo počele, v to jih ni nihče prisilil. Svoje delo so opravljale v spodobnih razmerah, prejemale dogovorjeno plačilo in imele precejšnjo svobodo gibanja. »Droga je bila strogo prepovedana. Bažikova je skrbela za zdravje oškodovank. Do njih se je skušala obnašati materinsko,« je še dejala. »Tožilstvo očitno hoče, da bi se ženske prostituirale po tovornjakih in parkiriščih. Da bi bile žrtve zvodnikov, ki jih brcnejo na cesto ali jih napravijo odvisne,« je povedala in predlagala, naj tožilstvo raje preganja lastnika spletnega portala, prek katerega se je prostitucija oglaševala. Po njenih besedah je večina oškodovank zdaj poročenih, imajo družine, torej niso bile žrtve hudega kaznivega dejanja, zaradi katerega bi imele trajne posledice.

Juretić in Krebs sta obtožena, da sta po navodilih Bažikove dekleta prevažala v Slovenijo. Za posamezno vožnjo naj bi dobila okoli 90 evrov. Prvi naj bi opravil kar nekaj prevozov, drugi pa le enega. Oba priznavata, da sta sedela za volanom, vendar na prošnjo oškodovank. Z Bažikovo nista bila v navezi in prav tako tudi nista bila del združbe, ki se ji očita nezakonite posle. Tudi Bažikova je še enkrat zatrdila, da nikakor ni kriva. »Obtožbe o izkoriščanju niso resnične. Z večino deklet sem še vedno prijateljica in večina se še vedno ukvarja s prostitucijo. Ena je na primer pričala, da je imela prostitucijo za hobi. Delala je iz užitka in finančne koristi. Tu ni bilo nobenega izkoriščanja,« je med drugim dejala prvoobtožena.