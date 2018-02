Deset let in tri mesece zapora je specializirano tožilstvo danes predlagalo za 37-letnega Mateja Groznika iz Ljubljane, obtoženega celega seznama kaznivih dejanj: trgovine z ljudmi, spolne zlorabe slabotne osebe, poskusa povzročitve hude telesne poškodbe, neupravičenega slikovnega snemanja, omogočanja uživanja mamil ter neupravičene proizvodnje in prometa z mamili. Za suhoparnim seznamom se skriva srhljiva zgodba: po neuradnih podatkih naj bi imel Groznik duševno zaostalega moškega kar nekaj let za spolnega sužnja, dajal naj bi mu tudi drogo. V domačem stanovanju naj bi organiziral orgije, v katerih je moral moški prav tako sodelovati. Dogajanje na divjih zabavah je Groznik snemal, posnetke pa nato po spletu razpošiljal naokoli. Prijeli so ga junija lani.

Okužen in brez zaščite Zaradi zaščite oškodovanca je bil predobravnavni narok v večjem delu tajen (enako bo tudi s sojenjem), javnost je smela v sodno dvorano le v delu, ki se je nanašal na poglavji z drogo. To naj bi obtoženi prodajal tudi drugim, ne le oškodovancu. Pred časom so namreč policisti pri nekem osumljencu našli nekaj prepovedane snovi in razložil je, da mu jo je prodal Groznik. A precej bolj pretresljiva je bila druga ovadba. Na policiji se je oglasila gospa in povedala, da se z njenim duševno zaostalim sinom dogaja nekaj čudnega. Da že nekaj časa biva pri Grozniku in da ji je zdaj potožil, da se tam dogajajo vse mogoče stvari, da ga posiljujejo in podobno. Nemudoma so si pridobili odredbo za hišno preiskavo in na podlagi zbranih ugotovitev se je Groznik znašel v priporu. Po neuradnih informacijah naj bi se zasužnjevanje dogajalo celih sedem let. Obtoženi naj bi živel nekakšno dvojno življenje. Prek spletnega portala Badoo je navezoval stike z ljudmi, s katerimi so se potem družili na razuzdanih zabavah. Nanje je silil tudi oškodovanca. Med hišno preiskavo so naleteli na paleto različnih drog in spolnih pripomočkov, vibratorjev, umetnih penisov, vagin in anusov in tako naprej. Za povrh se je izkazalo, da je Groznik, ki se je na zabavah rad oblekel v nasprotni spol, okužen in da je z oškodovancem občeval brez zaščite. Zato tudi obtožba zaradi poskusa povzročitve hude poškodbe.