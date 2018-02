Poleg glasbenega programa bo na festivalu, ki bo potekal v Kinu Šiška, tudi pestra izbira specialnih oziroma t.i. craft piv ameriške pivovarne Stone Brewing. Pivovarji so samo za ta festival zvarili pivo z imenom Stone & NOFX Punk in drublic hoppy lager.

Festival nosi ime po nemara najbolj znani plošči kultne skupine NOFX, Punk in drublic, ki je izšla leta 1994 in vsebuje nekatere njihove najbolj znane skladbe. Med njimi so Linoleum, Don't call me white ter The Brews.

Idejni vodja festivala je pevec in basist omenjenega banda Michael Burkett, bolj znan pod psevdonimom Fat Mike. »Prva ideja festivala je vsebovala 21 nastopajočih skupin, 21 različnih piv in omejitev vstopa na 21 let, vendar smo se kasneje odločili, da bo festival verjetno bolj zabaven, če bo nastopalo pet do šest skupin. Vzdušje je v tem primeru bolj sproščeno, kot sicer,« je za spletni portal Shameless Promo povedal Fat Mike.

»Koncert v Cvetličarni leta 2013 je bil za NOFX in Fat Mike-a eden izmed njegovih najljubših koncertov nasploh. Vsakič, ko se vidimo, govorimo o tem koncertu. In seveda o festivalu Punk Rock Holiday,« je na vprašanje, kako jim je uspelo pripeljati festival v Ljubljano, odgovoril organizator Andrej Sevšek. »Oktobra smo bili na Punk in drublic festivalu v Los Angeles-u in že tam je njegova ekipa izpostavila željo, da bi bila Ljubljana ena izmed destinacij na Evropski turneji,« je dodal za Dnevnik.si.