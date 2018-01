Ko je konec aprila 2016 prestolnico presenetila močna snežna ujma, je pod težo mokrega snega klonila tudi pomična platnena streha avditorija Križanke. Delavci so kmalu zatem uničeno streho odstranili, na ljubljanski mestni občini pa so sredi decembra 2016 za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in nadgradnjo avditorija z javnim razpisom izbrali podjetje Gea Consult.

Lansko jesen so nato objavili še razpis za izvajalca del. Pravočasno so prispele tri prijave, in sicer ljubljanskega podjetja Ande s partnerjem Duol inženiring, koprsko podjetje Makro 5 gradnje in ljubljansko podjetje VG5. Na občini so ob tem napovedali, da bodo kandidate povabili na dodatna pogajanja.

Na novembrski novinarski konferenci je nato direktor Festivala Ljubljana Darko Brlek napovedal, da se bo obnova Križank začela kmalu po novem letu. »Adaptacijo poletnega gledališča začenjamo takoj po novem letu in iskreno upamo, da bo do konca maja končana za otvoritveno predstavo,« je takrat povedal Brlek. Direktorjeva napoved se bo očitno uresničila. Kot so namreč zdaj za STA pojasnili pri Festivalu Ljubljana, postopek oddaje javnega naročila sicer še poteka, a bo izbrani izvajalec gradbenih del znan že ta mesec. »Pogodbena dela se bodo začela po zaključku postopka oddaje javnega naročila in podpisu pogodbe predvidoma v januarju, in sicer glede na vremenske razmere,« so še zapisali pri Festivalu Ljubljana.

Izbrani izvajalec del bo moral obnoviti konstrukcijo pomične platnene strehe nad poletnim gledališčem in uničeno platno nadomestiti z novim. Osnova strehe bo tudi po obnovi takšna, kot jo je že leta 1965 zasnoval inženir Miloš Marinček, a bo imela v izognitev ponovnemu uničenju ob nenadni spremembi vremena sodobnejše odvodnjavanje in vremensko postajo s senzorji. Ti bodo v primeru nenadnega padca temperature ali premočnega vetra samodejno zagnali motorni pogon za zapiranje strehe. Poleg nove strehe bodo na občini obnovo izkoristili tudi za posodobitev avditorija. Projekt namreč med drugim obsega tudi namestitev bočne vetrne zaščite proti Zoisovi cesti ter dograditev odrske opreme in obnovo projekcijskega objekta.