Pri izjavah visokih uradnikov EU se Zagreb in Ljubljana pogosto poskušata oprijeti za tisto, kar je izrečeno, kot tudi za tisto, kar ni. Ko nekdo ne omenja implementacije arbitražne odločbe, potem na Hrvaškem menijo, da je Evropska komisija spremenila stališče. Slovenija pa se oprijema na omembo, da je to tudi evropsko in ne samo dvostransko vprašanje, navaja časnik.

Ne glede na to, kako se Juncker v določeni situaciji izraža, je stališče Evropske komisije je še zmeraj jasno - gre za dvostransko vprašanje, državi morata spor urediti dvostransko. Obenem pa pravijo, da mora biti rešitev v skladu z odločbo arbitražnega sodišča ter da so v Bruslju pripravljeni olajšati iskanje rešitve, če si obe državi to želita, dodaja.