»Hrvaška in Slovenija sta odgovorni za ta problem, rešiti ga morata,« je ponovil Juncker po govoru hrvaškega premierja Andreja Plenkovića o prihodnosti EU. Hrvaški premier sicer spora o meji s Slovenijo v govoru pred evropskimi poslanci ni omenjal, se je pa kasneje odzval na pripombe v razpravi.

Poudaril je, da je Slovenija prijateljica Hrvaške in da doslej nista imeli konfliktov, kar je redkost v regiji. »Moja vlada je odprta in pripravljena na rešitev na način, ki bi bo koristila obema državama,« je dejal in dodal, da je to predlagal tudi slovenskemu premierju Miru Cerarju. Po njegovem mnenju je zdaj trenutek, ko imamo priložnost za to.

Cerar: Meja ne sodi več v okvir dvostranskega reševanja Vprašanje meje s Hrvaško ne sodi več v okvir dvostranskega reševanja, je danes po vrhu Slovenije in držav Beneluksa v Ljubljani dejal Cerar. Če Hrvaška sodbe ne bo implementirana, bo Slovenija prisiljena uporabiti pravna sredstva, je dodal. Predstavniki držav Beneluxa pa so poudarili pomen vladavine prava. »Arbitražna razsodba je dokončna, zavezujoča za obe državi in predstavlja mednarodno pravno obvezo za Slovenijo in Hrvaško, da jo izvršita,« je Cerar ponovil stališče Slovenije. Poudaril je, da je odločitev arbitražnega sodišča vpeta tudi v evropsko pravo oziroma pravo EU. "Zato je Hrvaška, ker še ni implementirala odločbe in ker je ne želi implementirati, tudi kršiteljica prava EU in če v kratkem ne bo prišlo do spremembe stališča na hrvaški strani, bo Slovenija prisiljena uporabiti pravna sredstva," je dodal premier. Spomnil je še, da so vprašanje meje neuspešno dvostransko reševali 20 let, Hrvaški pa je bilo kot pogoj za vstop v EU postavljeno, da bo spoštovala odločitev arbitražnega sodišča. Luksemburški premier Xavier Bettel, predsednik nizozemske vlade Mark Rutte ter belgijski zunanji minister Didier Reynders so poudarili pomen vladavine prava in ponovili svoje skupno stališče iz julija lani, ko so obe državi pozvali k spoštovanju arbitražne odločbe v konstruktivnem duhu.

Težav med državama ne smemo prenašati na ribiče Juncker je v Evropskem parlamentu spomnil, da se je Hrvaška umaknila iz arbitražnega procesa. »Zdaj moramo najti kompromis, s katerim bi bili zadovoljni obe državi. Na to smo pripravljeni, a ne morem zamižati in reči, da je bilo vse v redu,« je dejal. Zavzel se je tudi za to, da problema med državama ne bi prenašali na državljane, konkretno na ribiče. »Z nekaj potrpežljivosti, s kančkom razuma in brez enostranskih potez, ki bi povzročale napetosti, lahko najdemo rešitev,« je še dejal Plenković. Ob tem je dejal, da je tudi med drugimi državami članicami veliko nerešenih dvostranskih vprašanj, ki nikoli ne pridejo na mizo Evropskega sveta.

Težave z mejami morajo biti rešene pred vstopom v EU Juncker pa je v nastopu v Strasbourgu tudi zagotovil, da nobena država z Zahodnega Balkana ne bo več vstopila v EU, ne da bi pred tem rešila vse težave z mejami. »Igrice, da bomo te težave rešili, ko bomo vstopili v EU, ne bo več. Z mano ne več,« je bil oster. Spor med Slovenijo in Hrvaško je v začetku dopoldanske razprave s Plenkovićem omenil tudi socialdemokrat Josef Weidenholzer (S&D), ki je pozval Hrvaško, naj spoštuje arbitražo. Vodja liberalcev (Alde) Guy Verhofstadt pa je izrazil upanje, da bosta Hrvaška in Slovenija po pospešenem postopku našli izhod iz spora ob spoštovanju arbitražne razsodbe.

Zgodilo se ni nič dramatičnega Na vprašanje spora o meji med Slovenijo in Hrvaško je v razpravi opozorilo tudi več evropskih poslancev iz Slovenije. Igor Šoltes (Zeleni) je poudaril, da je vladavina prava temelj evropskih vrednot in jo je treba spoštovati. Ob tem je izrazil željo, da bi Plenković prispeval k temu pri arbitražni odločbi. »Arbitražne odločbe morajo sprejemati vse odgovorne članice v EU,« je dejal. »Vi lahko tako gledate na stvari,« mu je odvrnil Plenković in dodal, da se s takim videnjem ne strinja. Ponovil je, da strani ne smeta sprejemati enostranskih odločitev, temveč morata najti rešitve. Po njegovih besedah se tudi ni zgodilo nič dramatičnega. »V Sloveniji se bližajo volitve, mi pa smo odprti za dialog,« je še dejal. Tanja Fajon (S&D/SD) je hrvaškega premierja vprašala, kaj bo EU naredila v regiji, če Hrvaška ne bo spoštovala arbitražne razsodbe ter kakšno bo sporočilo državam Zahodnega Balkana, ki želijo v unijo. »Zagotavljate, da boste storili vse, da bi našli rešitev. Danes me niste prepričali,« je še dejala.

Plenković: Odprti smo za dialog Ivo Vajgl (Alde/DeSUS) je poudaril, da je arbitražno sodišče odločilo, da zlorabe, ki bi onemogočila arbitražo, ni bilo. »Vabim k temu, da v duhu trajnega dobrega sosedstva rešimo problem in zato je potrebno spoštovati načela mednarodnega prava in dobrososedstva,« je dejal. »Odprti smo tako za dialog, kot za rešitev, a vprašanje ni tako dramatično, kot se ga prikazuje. Tu smo, da rešimo spor, a skušajte razumeti pravna in druga dejstva,« je Fajonovi in Vajglu odgovoril Plenković. Dodal je, da želi, da bi Hrvati še vedno hodili smučat v Slovenijo in Slovenci na morje na Hrvaško. »Glede meje ne dramatiziram,« je Plenkoviću odgovoril Lojze Peterle (EPP/NSi). »Ne iščemo več rešitve, ker je arbitražno sodišče že našlo rešitev, zdaj je potrebna implementacija.« Peterle se je še zahvalil Evropski komisiji za mediacijo, Plenkoviću pa za ponujeni dialog.