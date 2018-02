Letošnji Prešernovi nagrajenci

V ospredju letošnje proslave je bila podelitev nagrad Prešernovih nagrad, ki jih podeljujejo vse od leta 1947. Glavna letošnja nagrajenca sta pesnik, dramatik in esejist Boris A. Novak in Janez Mejač, plesalec, koreograf in režiser. Dobitnikov nagrad Prešernovega sklada pa je letos šest: dramatičarka Simona Semenič, direktor fotografije Marko Brdar, koreografinja in plesalka Valentina Turcu, igralec Matej Puc, intermedijska umetnica Maja Smrekar in fotograf Boris Gaberščik.sth