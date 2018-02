Ostanke človeka so odkrili leta 1903, v jami »Gough's Cave«, blizu manjše vasice po imenu Cheddar v grofiji Somerset, ki se nahaja v jugozahodni Angliji. Okostje so poimenovali »Cheddar man«, po kraju najdišča, in je najstarejši primerek celotnega okostja človeka, ki so ga našli na Otoku. Pripadal naj bi zadnjemu valu migracij, ki je naseljevala britansko otočje več kot 10.000 let nazaj.

Arheologi so o njem že vedeli, da je bil visok okoli 165 centimetrov, imel naj bi dobro ohranjene zobe, umrl pa je v svojih zgodnjih dvajsetih. Novi izsledki analize, ki so jih pridobili iz ostankov genoma v njegovi lobanji, pa so jim ob pomoči najdenega skeleta omogočili rekonstrukcijo njegove podobe.

Geografsko poreklo ni vedno pogoj za barvo kože

Ljudje, ki so takrat naseljevali Otok, so predniki današnje populacije Britancev, zato je med akademskimi krogi veljalo prepričanje, da je bil »Cheddar man« svetle polti in plavolas. Nova študija pa je pokazala, da temu ni tako. Znanstveniki iz muzeja Natural History Museum of London in londonske Univerze so na podlagi novih izsledkov prepričani, da je imel modre oči, temnorjavo polt in temnejše, skodrane lase.

Študija je prav tako dokaz, da geografsko poreklo ni vedno pogoj za barvo kože. »Genetski profil primerek postavlja v širšo populacijo, in ne samo tisto, ki je naseljevala britansko območje,« je za CNN povedal Yoan Diekmann, vodilni raziskovalec pri projektu. »Pripadal je populaciji lovcev in nabiralcev z območja Španije, Luksemburga, Nemčije, njihovemu DNK pa lahko sledimo vse do Bližnjega Vzhoda. Današnji Britanci si s temi predniki delijo okoli 10 odstotkov genetskega materiala,« še dodaja.

Foto: Natural History Museum London