Avgijin obraz ni prvi primer rekonstrukcije obraza človeka, ki je umrl že davno. Papagrigorakis je v sodelovanju z Nilssonom in ostalimi strokovnjaki pred leti že rekonstruiral obraz deklice Myrtis, ki je živela na območju Aten okoli leta 430 pred našim štetjem.

Face reconstruction: 11-year-old Myrtis died from typhoid in an epidemic that devastated Athens in the 5th C BC. #Greecehttps://t.co/XU1zSVRa9F#Seshatpic.twitter.com/v1x7IhMdIu