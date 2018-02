Hitra arbitraža je za danes končala zasedanje in bo nadaljevala jutri, dan pred slovesnim odprtjem iger, ob 12. uri. Mednarodni olimpijski komite (Mok) ima do 9. ure zjutraj čas, da pripravi pisne vloge.

Ko se bo hitra arbitraža spet sestala, bo obravnavala pritožbe 32 športnikov, ki so se obrnili na Cas, potem ko jim Mok zaradi dopinških prekrškov na igrah ne dovoli nastopiti. S tožbami zdaj ruski športniki od Casa skušajo izsiliti dovoljenje za nastop. Cas pa ne bo obravnaval le omenjene 32-erice, temveč tudi še pritožbe 13 novih ruskih športnikov in dveh trenerjev, ki so se za pritožbo na Cas odločili šele danes.

Odločitev v obeh primerih bo Cas sporočil ali v četrtek pozno zvečer ali v petek zgodaj zjutraj, na dan odprtja iger.

Med 32 ruskimi športniki, ki so tožbe vložili pri zveznem sodišču v Švici in pri Casu, so tudi šestkratni olimpijski prvak v hitrostnem drsanju na kratke proge Viktor Ahn, ki bi rad tokrat nastopal za domovino Južno Korejo, svetovni prvak v smučarskem teku Sergej Ustjugov ter biatlonski prvak Anton Šipulin.