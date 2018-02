Med 32 ruskimi športniki, ki so tožbe vložili pri zveznem sodišču v Švici in pri Casu, so tudi šestkratni olimpijski prvak v hitrostnem drsanju na kratke proge Viktor Ahn, svetovni prvak v smučarskem teku Sergej Ustjugov ter svetovni biatlonski Anton Šipulin.

Iz Casa so sporočili, da bodo zaslišanja opravili v sredo in takoj sporočili odločitev, a glede na to, da je do začetka iger le še nekaj dni, nato pa mora tekmovalce na igre povabiti še Mok, je malo verjetno, da bi lahko ti športniki nastopili v Južni Koreji.

Doslej je s seznama 500 ruskih športnikov na igre, ki bodo v Pjongčangu med 9. in 25. februarjem, povabljenih 169. Ena hitrostna drsalka je udeležbo v znak solidarnosti s preostalimi zavrnila.

Rusi bodo nastopili kot "olimpijski športniki iz Rusije" brez zastave in himne. Omenjenih 32 športnikov pa povabila ni dobilo, ker niso mogli dovolj prepričljivo dokazati, da v preteklosti niso kršili antidopinških pravil. Niso pa nikoli nobenemu od njih na dopinških testih dokazali krivde.

Mok je poleg tega 43 Rusom dosmrtno prepovedal tekmovati, a je Cas to odločitev prejšnji teden zaradi pomanjkanja dokazov v 28 primerih razveljavil in v 11 primerih sankcije omilil. Posledično je 13 športnikov med njimi upalo, da bodo prejeli vabilo v Pjongčang, kar pa je Mok zavrnil.

Cas bo 32 Rusom, ki so vložili tožbe, prisluhnil v sredo in odločitev sporočil »karseda kratkem času«. Prva tekmovanja v Pjongčangu se začnejo v petek. Poleg Ahna, Ustjugova in Šipulina na odločitev v svoj prid upata tudi smučarska tekača Aleksander Legkov in Ruslan Saharov ter olimpijska podprvakinja v umetnostnem drsanju Ksenja Stolbova.

Obnašanje ruskih športnikov, ki bodo v Južni Koreji smeli tekmovati, bo ves čas iger spremljala posebna komisija in na koncu poročala Moku, ki bo nato še pred zaključkom iger sprejel odločitev, ali se ruskemu olimpijskemu komiteju odpravi sankcije, je povedal predsednik Moka Thomas Bach. S tem bi se članom ruske odprave omogočilo, da na zaključni slovesnosti 25. februarja hodijo pod rusko zastavo.