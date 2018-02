Glede na podatke oblasti je noč s torka na danes v 46 posebnih centrih, ki so jih na širšem območju Pariza uredile oblasti, preživelo 600 ljudi. Okoli 700 jih je prespalo kar na pariških železniških postajah Montparnasse in Austerlitz. Nekateri so obtičali tudi na letališču Orly, kjer je noč preživelo okoli 230 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi sicer je promet na letališčih Orly in Charles de Gaulle zaradi vremenskih razmer danes otežen. Nekateri leti imajo zamude, številni potniki pa so obtičali na letališčih.

Na letališču Charles de Gaulle so potnikom prek ozvočenja sporočili, da so vse povezave predmestnih vlakov v Pariz prekinili za najmanj nekaj ur.

»Skušal sem priti v Pariz z vlakom. Na njem sem sedel pol ure, nato pa so vsi vstali in ga zapustili,« je povedal 66-letni potnik, ki je ravnokar prispel iz Los Angelesa. »Dejali so, da ni vlakov in avtobusov,« je povedal. »Obožujem Pariz. Rad bi samo prišel tja in si ga ogledal,« je dodal.

Poledenele ceste dokaj prazne Nacionalne železnice so sicer vsem prebivalcem območja svetovale, naj preložijo svoja potovanja. Ohromljene so predvsem železniške povezave na širšem območju prestolnice ter tudi avtobusne povezave in tramvaji, medtem ko podzemna železnica v mestu obratuje dokaj normalno. Normalno delujejo tudi železniške povezave v bolj oddaljene kraje po državi, so sporočili iz železniškega podjetja SNCF. Zaradi varnosti pa so medtem znižali hitrosti hitrih vlakov TGV. Poledenele ceste so sicer danes precej prazne, saj so oblasti ljudi pozvale, naj avtomobile pustijo doma. Na avtocesti južno od prestolnice je bilo celo noč ujetih okoli 2000 ljudi, od katerih jih je veliko zapustilo vozila in se odpravilo v zasilne nastanitvene centre. Danes pa je bilo sredi dneva na tej avtocesti ujetih še več kot 900 vozil. Zastoji so sicer med vozniki povzročili jezo, pri čemer so trdili, da bi morali cesto zapreti že prej. Tiskovni predstavnik francoske vlade Benjamin Griveaux je v odzivu na pritožbe voznikov dejal, da tako močno ni snežilo od leta 2013 in da je težko predvideti, koliko snega bo zapadlo. Ljudi je v pogovoru za televizijo RTL znova pozval, naj ne uporabljajo svojih avtomobilov.