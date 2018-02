Sneg do nižin je zapadel v večjem delu države. V Ljubljani je zapadlo okoli 11 centimetrov novega snega, še več pa ga je na Ptuju - 16 centimetrov. Na območju Policijske uprave (PU) Maribor so zabeležili nekaj prometnih nesreč, ki pa so se končale le z materialno škodo.

Sneži tudi na Gorenjskem in na Dolenjskem, kjer večjih težav v prometu ne beležijo. Prav tako je sneg zapadel tudi ponekod na Primorskem.

Na Koroškem je do jutra zapadlo okoli 10 centimetrov novega snega, kar je več kot v preteklem tednu. Sneženje je povzročilo nekaj preglavic. Po podatkih urada za zaščito in reševanje so gasilci v Ravnah na Koroškem pomagali izvleči tovorno vozilo, ki je obtičalo na Koroški cesti zaradi snega. V Radljah ob Dravi pa je vozilo zdrsnilo v jarek.

Sneženje v Pomurju, kjer je zapadlo okoli osem centimetrov snega, ni povzročilo večjih nevšečnosti. Zgodaj zjutraj se je v občini Puconci zgodila le ena manjša prometna nesreča, v kateri sta trčila avtobus in osebno vozilo, kažejo podatki Uprave RS za zaščito in reševanje. Na pomurski avtocesti sicer promet glede na trenutne razmere poteka brez večjih posebnosti.

Zaradi zdrsov vozil zaprtih več prometnic Po državi je bilo zaradi zdrsov tovornih in osebnih vozil zaprtih več prometnic, med drugim hitra cesta med Vipavo in cestninsko postajo Nanos in cesta Ljubljana-Litija pri Senožetih. Še vedno pa sta po podatkih prometnoinformacijskega centra zaradi zasneženega cestišča zaprti tudi cesti Volče-Solarji in Zgornji Čačiči-Osilnica. Promet na Primorskem ovira tudi burja. Tako je na hitri cesti Razdrto-Nova Gorica med Nanosom in Ajdovščino prepovedan promet za kamp prikolice in vozila s ponjavami ter hladilnike do osem ton. Več ur je na avtocestah potekalo tudi izločanje tovornih vozil, a so ukrep zdaj že prenehali izvajati. Kljub temu pa vozniki zlasti na primorski avtocesti lahko naletijo na daljše kolone tovornih vozil in upočasnjen promet. Prepoved za priklopnike in polpriklopnike je še vedno na hrvaški strani mejnih prehodov Jelšane in Starod ter na regionalnih cestah Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič ter Spodnja Idrija-Godovič. Promet za tovorna vozila nad sedem ton in pol je prepovedan tudi na mejnih prehodih Petrina, Podplanina, Babno Polje in Zavrč proti Hrvaški ter na cesti Jugorje pri Metliki. Čez prelaze Jezerski Vrh, Ljubelj in Korensko Sedlo ter na cesti Petrovo Brdo-Podrošt so obvezne verige.

Vozite previdno in si vzemite dovolj časa Zaradi zasneženih cestišč so po Sloveniji pa na prometnoinformacijskem centru priporočajo previdno vožnjo. Za pot naj si vozniki vzamejo več časa, pred tem pa naj dobro očistijo vozila. Na cestah so plužne in posipne skupine, pri tem pa opozarjajo, da je prehitevanje prepovedano, še piše na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste. Tudi na PU Maribor voznikom svetujejo, naj bodo pri vožnji izjemno previdni, in jih opozarjajo, naj ne pozabijo na lopato, orodje za čiščenje snega in veliko strpnosti. Voznikom tudi svetujejo, da imajo v avtu dovolj goriva, na pot pa naj se nikar ne odpravijo brez zimske opreme. Na PU Kranj dodajajo opomnik na ustrezno zimsko opremo in zimske pnevmatike. Z Mestne občine Ljubljana so sporočili, da so ekipe zimske službe že v torek zvečer začele s posipom vseh cest v Ljubljani. Na terenu je bilo 43 posipalnih enot. Ob 4. uri zjutraj so na teren poslali vse plužne enote, ob 5. uri pa so aktivirali še ročne skupine za čiščenje peščevih površin. Padavine bodo čez dan marsikje prehodno ponehale, ponovno pa bo predvsem v južni in vzhodni ter deloma v osrednji Sloveniji rahlo snežilo tudi zvečer in ponoči.

Vreme: ponekod po državi bo zvečer in ponoči rahlo snežilo Padavine bodo dopoldne od juga slabele in proti poldnevu marsikje prehodno ponehale. V notranjosti Slovenije bo snežilo, v nižjih legah Primorske pa deževalo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ki bo čez dan počasi slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 2, na Primorskem do okoli 8 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bo predvsem v južni in vzhodni ter deloma osrednji Sloveniji občasno rahlo snežilo. Burja na Primorskem bo ponehala.