Na ta vprašanja sta odgovarjala mladi raziskovalec Izidor Barši, diplomirani filozof, zaposlen na filozofski fakulteti, in dr. Martin Vodopivec, biolog in fizik, zaposlen na Agenciji Republike Slovenije za okolje.

Pod besedo znanost se skriva veliko več, kakor se sprva zdi. Znanost se deli na veliko vej, vendar sta med glavnimi empirična znanost, pod katero sodijo naravoslovne vede, in družboslovna znanost. In kje je meja med znanostjo in le vedo?

Tesna povezanost z znanostjo

Četudi je po nekaterih virih klasična filozofija prvotna znanost, po mnenju Baršija obstaja ločnica med moderno filozofijo in znanostjo danes. »Nekoč so bile znanstvene dejavnosti in filozofska razmišljanja precej pomešani. Bili so znanstveniki, ki so imeli filozofske traktate, in obrnjeno, bili so filozofi, ki so govorili o naravi stvari kot taki, čemur bi danes rekli znanstveno preučevanje.« Kljub razlikam pa je filozofija še vedno zelo tesno povezana z znanostjo. »Filozofija naj bi oziroma bi morala znanosti ponuditi nekakšno refleksijo ali, drugače povedano, raziskovati, kaj so predpostavke znanstvenika pri njegovem delu. /…/ Obe strmita k natančnosti in jasnosti. Razlika med njima pa je, da ima znanost nekakšno predpostavko zunanjega sveta, medtem ko filozofija tega nujno nima.«

Filozofija je torej večna sopotnica znanosti, ima pa to prednost, da se v nasprotju z vsemi drugimi vedami in znanostjo ne ukvarja le sama s seboj, temveč se poskuša zbližati z vsemi drugimi znanostmi in njihovimi področji preučevanja.