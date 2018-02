Lidlovi prodajalci so zaposleni za krajši delovni čas, saj je to po navedbah družbe "izrednega pomena za načrtovanje optimalnih ekip v trgovinah". Z marcem bodo lahko, če bodo želeli, prešli na 30-urni tedenski delovnik, če pa se za to ne bodo odločili, bodo lahko še naprej ostali na obstoječi pogodbi za 25-urni delovnik.

Sprememba urnika bo prinesla tudi spremembo plač. Po prejšnji plačni lestvici je plača prodajalca, zaposlenega za 25 ur tedensko, znašala med 700 evri za začetnika in 820 evri za dolgoletnega sodelavca. Novi razpon plač prodajalcev, zaposlenih za 30 ur tedensko, sega od 840 do 980 evrov.

»Za spremembo smo se odločili, ker želimo odgovoriti na izzive, ki nam jih prinaša stalna rast kupcev v naših trgovinah,« je po navedbah družbe pojasnila vodja njenega kadrovskega področja Lea Tkalec. Lidl po njenih besedah verjame, da bo poteza odlično sprejeta.