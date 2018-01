Vina vseh štirih finalistov natečaja Lidlov mladi vinar so bila na trgovskih policah trgovskega podjetja Lidl od sredine novembra. Gre za izjemna vina, ki jih mladi vinarji pridelujejo sami.

Cenili so ga tudi na dunajskem dvoru

Jernej Žorž je zmagal z vinom zelen, ki je avtohtona sorta Vipavske doline. Zmagovalno vino je letnik 2016 in ima tipične zeliščne in cvetne note ter zelo lep žameten okus in dolg pookus.

»Pri vinu smo uporabili krajšo maceracijo, kar pomeni, da je vino odležalo na kožicah grozdja in s tem posledično dobilo bogatejši okus. To sicer ni ravno v praksi vinogradnikov Vipavske doline, ampak sami vedno želimo pozitivno izstopati,« je opisal zmagovalno vino Žorž. Njegovo izbrano vino je primerno za vse priložnosti, lahko ga popijete kozarček v dobri družbi ali ga kombinirate s hrano. Najbolj se prileže k ribjim in zelenjavnim jedem, prav tako k siru z orehi.

»Zelen ima kar pestro zgodovino, lahko bi ga primerjali z našo drago Slovenijo, ki je ravno tako imela dobre in slabe čase. Največjo slavo je zelen doživel v 19. stoletju, ko so vino znali ceniti ne le na območju takratne krajnske dežele, ampak tudi na dunajskem dvoru, saj so ga zelo veliko izvozili. Leta 1844 je bilo omenjeno v prvem vinogradniškem priročniku Vinoreja, ki ga je napisal Matija Vrtovec. Vrtovec je že takrat znal ceniti vipavske sorte in je o vinu zelen napisal, da je to vino s posebnim žlahtnim duhom. Prav ljubezen do avtohtonih sort je Vrtovca vodila do tega, da je napisal odprto pisno Francetu Prešernu, naj napiše odo zelenu in pineli, iz tega pa je nastala tudi naša himna Zdravljica. Kratko obdobje po drugi svetovni vojni je bilo to vino malce zapostavljeno, ravno zaradi svoje posebnosti in truda vipavskih vinogradnikov pa je spet pridobilo slavo, ki si jo zasluži, in o tem priča prav gotovo tudi to, da sem s tem vinom osvojil naslov Lidlov mladi vinar 2017,« je ponosno povedal zmagovalec Lidlovega natečaja.