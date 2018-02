V strankah, ki naj bi oblikovale novo vladno koalicijo v Nemčiji, so bili sicer v ponedeljek zvečer optimistični, da jim bo danes uspelo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »Volja, da nam uspe, je prisotna,« je zatrdil generalni sekretar SPD Lars Klingbeil. Prepričanje, da bo dogovor dosežen, sta po zaključku ponedeljkovih pogajanj izrazila tudi podpredsednica CDU Julia Klöckner in ministrski predsednik dežele Schleswig-Holstein iz vrst CDU Daniel Günther.

Tudi prvak SPD Martin Schulz je danes samozavestno ocenil, da je prišel »dan odločitve« in da nadaljnje podaljševanje pogajanj ne bo potrebno. »Z dobrim razlogom lahko predpostavim, da bomo danes zaključili, in v pozitivnem duhu upam, da z dobrim rezultatom za našo državo,« je dejal. Dejstvo, da so morali pogovore že dvakrat podaljšati, prvič v nedeljo in nato še v ponedeljek, je Schulz pokomentiral z besedami, da je bila očitno pametna odločitev, da so že na začetku predvideli dva dni manevrskega prostora. Bistveno je, da postavimo »resne temelje za prihodnjo vlado«, je dodal.

Kanclerka in vodja CDU Angela Merkel je medtem ob prihodu na pogovore danes v svojem slogu vse strani pozvala k pripravljenosti na kompromise. »Vsak od nas bo še moral sprejeti boleče kompromise. Na to sem tudi pripravljena, če bomo lahko zagotovili, da bodo na koncu koristi pretehtale nad slabostmi,« je dejala.

SPD verjetno ne bo dobila vsega, kar si želi Kot še odprta vprašanja je Klöcknerjeva izpostavila finance, zdravje, delovno pravo in zunanjo politiko. Po neuradnih informacijah naj bi pogajalci unije pogajalcem SPD sinoči dali vedeti, da na teh področjih njihovih želja pač ne bodo mogli uresničiti v takšni meri, kot bi si oni želeli, poroča dpa. SPD med drugim vztraja, da je treba bistveno omejiti obstoječo pravico delodajalcev, da ljudi brez vsebinske utemeljitve zaposlujejo za določen namesto za nedoločen čas. Poleg tega želijo končati, kot pravijo, sedanji »dvorazreden« sistem, v katerem vzporedno obstajata javno in zasebno zdravstveno zavarovanje, in okrepiti pravice javno zavarovanih. Pri zunanji politiki naj bi bili sporni predvsem vprašanji izvoza orožja in pa obrambnega proračuna.

Predstavitev pogodbe predvidoma jutri Po napovedih bi lahko bili tudi današnji pogovori dolgotrajni, tako da naj bi predsedniki vseh streh strank - predsednica Krščansko demokratske unije (CDU) Angela Merkel, prvak Krščansko socialne unije (CSU) Horst Seehofer in prvak SPD Martin Schulz - novo pogodbo črno-rdeče koalicije javnosti predvidoma predstavili šele v sredo. Po predstavitvi koalicijske pogodbe se bodo morali sicer o tej izreči še člani SPD, ki jih je slabih 450.000. Pravico do tega bodo imeli vsi, ki bodo do danes do 18. ure vpisani v register stranke. Predvideno naj bi se o koalicijski pogodbi izrekali tri tedne, njihove glasove pa naj bi šteli 3. in 4. marca ter takoj zatem objavili rezultat. V primeru, da bo članstvo SPD pogodbo podprlo, naj bi Nemčija tako novo vlado dobila do sredine marca, skoraj pol leta po parlamentarnih volitvah. V zadnjih tednih je sicer SPD pridobila kar nekaj novih članov. Predvsem nasprotniki nove velike koalicije so nove člane vabili z geslom »Pristopi in se izreči ne!«.