Tiskovni predstavnik SPD je dodal, da imajo pripravljenih več časovnih načrtov glede zaključka pogajanj in oblikovanja koalicijske pogodbe. Po informacijah dpa naj bi vodje strank CDU, CSU in SPD, Angela Merkel, Horst Seehofer in Martin Schulz že v torek dopoldne predstavili vsebino koalicijske pogodbe tudi medijem.

O koalicijski pogodbi bodo nato morali glasovati še člani SPD, najverjetneje po pošti. Glasovnice pa bi potem predvidoma prešteli prvi vikend v marcu, ko bi tudi razglasili rezultate.

Pogajanja ponovno zastala pri področjih delovne zakonodaje in zdravstva V prostorih SPD v Berlinu se danes nadaljujejo pogajanja, ki se bodo zavlekla najmanj do večera, ko naj bi se ponovno sestala velika 91-članska skupina, ki bo predvidoma odobrila zadnje dogovorjene kompromise. Pogajanja so v nedeljo ponovno zastala pri področjih delovne zakonodaje in zdravstva. SPD namreč vztraja pri omejitvi pogodb za določen delovni čas in vzpostavitvi pravičnega zdravstvenega zavarovanja. Sicer pa so se v nedeljo med drugim dogovorili glede stanovanjske politike in digitalizacije.