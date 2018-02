Na konferenčnem programu pravkar končanega festivala MENT je gostovala delegacija treh predstavnikov združenja IMPALA, ki je nastalo leta 2000 na pobudo močnih neodvisnih britanskih in skandinavskih založb ter kmalu zatem preprečilo dve veliki združitvi glasbenih multinacionalk. Danes šteje več tisoč članov iz devetnajstih evropskih držav in ozemelj, tudi iz Slovenije, Bosne, Srbije in s Hrvaškega. Med njimi je bila izvršna direktorica, Škotinja Helen Smith.

IMPALA skuša povečati kolektivno moč, prepoznavnost in znanje naših članov. V praksi to pomeni maksimiranje komercialnih in drugih priložnosti, izboljšanje dostopa do radiev, boj proti piratstvu, zavzemanje za transparentnost kolektivnih organizacij za avtorske pravice in višino donosa z digitalnih platform. Zagotoviti želimo razmere, ki bi tudi manjšim akterjem omogočile uspešen razvoj.

Levji delež evropskega trga obvladujeta dve multinacionalki – Universal in Sony. Vedno smo menili, da potrebujemo več velikih založb, ne manj. Velika podjetja potrebujemo za stabilizacijo trga, kadar je moč koncentrirana v premalo rokah, je razlika med velikimi in malimi preširoka. Tam, kjer so neodvisne založbe največje, so dejavne že dolgo in se pogosto zanašajo na močne medregionalne povezave. Večina težav, s katerimi se srečujejo neodvisne založbe v Evropi, kot sta dostop do medijev in podpora na tujih ozemljih, azijske založbe ne občutijo.

Glasbeno prizorišče je živahno. Regijske neodvisne založbe se hitro razvijajo, prilagajajo se zahtevnim tržnim razmeram, zagotavljajo raznolikost in so obenem dovolj močne, da jim zaupajo velike tri. Vzpostavitev digitalnega trga na večini ozemlja še ni končana. Trendi glede pretoka in digitalne porabe glasbe, značilni za druge države, skoraj niso vidni. To koristi piratstvu, ki mu delo olajšuje pomanjkanje sodelovanja ključnih akterjev in vlade ter pomanjkanje storitev za pretok glasbe. Tudi kolektivne organizacije za avtorske pravice ne delujejo v skladu s standardi, ki jih pričakujejo glasbeniki in založniki.

Je razlika, čeprav so meje včasih nejasne, kar otežuje določanje prioritet, vendar ima piratstvo velikega formata vsekakor prednost. Ciljati moramo na tiste, ki omogočajo sporno prosto deljenje datotek, tako da pritisnemo na oglaševalce in zahtevamo, da brskalniki prenehajo prikazovati piratske strani. Iz leta v leto več ljubiteljev glasbe plačuje za glasbo z naročninami in drugimi spletnimi storitvami. Obstajajo tudi brezplačni modeli, pri katerih plača ponudnik z deljenjem oglaševalskih in drugih prihodkov, a kot vemo, take rešitve niso zmeraj na voljo.

Platforme brez licenc zaslužijo milijarde z oglaševanjem, ki jih ne delijo v zadostni meri z ustvarjalci. Pravila bi morali spremeniti, da bi vsakdo, ki distribuira glasbo, moral imeti licenco. Nujna je tudi učinkovita tehnologija, ki bi zagotavljala, da se dogovori spoštujejo. Tako bi se lahko dogovorili o poštenih odstotkih za založbe in glasbenike. Tako je v teoriji, praksa je kompleksnejša. Veliki tehnološki koncerni zapravijo milijone, da bi obdržali status quo.

To nas dela zanimive za vlade, ki upravičeno želijo spodbujati zaposlovanje mladih. Velik delež mladih tudi pomaga ohranjati sektor svež. Ekonomska teža kulturnega in ustvarjalnega sektorja je ogromna. Evropski parlament je nedavno izdal podatek, da sektor ponuja dvanajst milijonov zaposlitev s polnim delovnim časom. Dokazano je, da je ključni vektor rasti v lokalnih gospodarstvih. Kultura je unikatni vir vsake države in regije – ne moreš je preseliti. Ta delovna mesta ne gredo nikamor drugam! Danes kultura sestavlja le 0,15 odstotka proračuna Evropske unije, vendar postaja strateška prednostna naloga. Toda sredstva morajo biti dostopna na osnovni ravni, brez tega ni nič, okrepiti je treba lokalne akterje, da bodo lahko delali z lokalnimi ustvarjalci na dolgi rok.