Ameriški eksperimentalni bend Algiers: Trump pregrotesken za razum

Ameriški eksperimentalni bend Algiers je bend s stališčem, ki ga odkrito izraža skozi glasbo in tudi zunaj nje. Ta je neposreden odraz družbenopolitičnega ozračja, nekakšen apokaliptični gospel, v katerem se postpunkovska prodornost in raznolikost srečata z občutljivostjo soula. Z njim so prepričali tudi Depeche Mode, ki so jih kot »predvoznike« povabili na del svoje lanske turneje. Trenutno so na turneji, na kateri predstavljajo nedavno izdani album The Underside of Power (Druga plat moči), jutri bodo v okviru festivala Ment nastopili tudi v Kinu Šiška. V Manchestru sta nedavno o prehojeni poti in drži spregovorila pevec Franklin James Fischer in basist Ryan Mahan.