Medtem ko so pri Samsungu potrdili le, da bodo 25. februarja, dan pred uradnim odprtjem sejma v Barceloni, predstavil nova modela Samsung Galaxy S9 in Samsung Galaxy S9 Plus, pa so v javnost že začele kapljati nekatere podrobnosti.

Galaxy S9 in njegov večji brat naj bi imela podobno zasnovo in zaslon kot predhodnik Galaxy S8, torej kovinski okvir, stekleno hrbtišče in zaokrožen zaslon, vendar pa naj bi se ponašala z nadgrajenim fotoaparatom, ki ga v družbi izpostavljajo kot najpomembnejšo novost novega modela. Oba modela naj bi imela kamero ločljivosti 12 milijonov slikovnih pik s stabilizatorjem slike, plus model celo dve.

Galaxy S9 naj bi imel zaslon z diagonalo 5,65 palca, Galaxy S9 Plus pa 6,1 palca. Zmogljivost baterije naj bi ostala pri 3000 mAh, velikost pomnilnika pa za S9 napovedujejo pri štirih gigabajtih in pri S9 plus pri šestih. Za shranjevanje podatkov naj bi bilo pri osnovnem modelu na voljo 64 ali 128 gigabajtov prostora, pri plus modelu pa 128 gigabajtov.

Če bo obstajalo povpraševanje po modelu s 512 gigabajtov prostora, naj bi bili v podjetju pripravljeni poslati na trg tudi takšnega.

V Južni Koreji naj bi bil S9 na voljo že 2. marca, cena pa naj bi bila po poročanju lokalnih medijev za 15 do 55 dolarjev višja kot za predhodnika S8. V Evropi, kjer bo treba na novost počakati do konca marca, naj bi bil tako na voljo za 815 do 850 evrov. Največji tekmec - Applov iphone X - stane najmanj 1150 evrov.