Prve predstavitve pametnih telefonov letošnjega leta kažejo, da so proizvajalci mobilnikov končno uslišali pritožbe uporabnikov, da sebki s sprednjimi kamerami preprosto niso enako kvalitetni kot slike s hrbtno kamero. Seveda ne, ker bi bili umetniško manj vredni, temveč že zato, ker je kvaliteta sprednjih kamer praviloma precej slabša od hrbtnih.

Pred slabima dvema tednoma je svojo rešitev zagate predstavil Sony s telefoni xperia XA2, xperia XA2 ultra in xperia L2 s 120-stopinjskimi širokokotnimi sprednjimi kamerami, ki so v kader sposobne zajeti več kot dosedanje sprednje kamere na mobilnikih. Med njimi gre izpostaviti predvsem xperio XA2 ultra, ki bo ob tem opremljena še s sprednjo kamero s senzorjem za zajemanje 16 milijonov slikovnih pik (MP). Med najboljšimi mobilniki so imele sprednje kamere v zadnjem času običajno senzorje z okoli 8 MP.

Vsak, ki je poskušal s sebki zabeležiti kak dogodek, je s takšnimi kamerami hitro opazil, da so fotografije primerne le za družbena omrežja. Pravzaprav so tudi za tja počasi že preslabe. Kdor je imel bolj ambiciozne načrte, pa se je moral doslej truditi s slepim fotografiranjem s hrbtno kamero ali za pomoč prositi naključnega mimoidočega, kar je vselej srečelov na fotografske (anti)talente.