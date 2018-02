A Grenki sadeži pravice so zlasti potem, ko se spustijo z vajeti zbornega jezika in svoboda ludizma preplavi pravila, nabrita, mladostno razposajeno nagajiva, celo pobalinsko radoživa predstava. Tri energične igralke, Mia Skrbinac, Eva Jesenovec in Saša Pavlin Stošić, se vzpostavijo kot nagajivi, gibljivi in prilagodljivi nosilec in prevodnik jezika predstave, sprva v visoki pozornosti pri načinu izreke, po organskem prehodu od SSKJ do »razvezanega jezika« pa v bolj spontani, iskrivi, živi in organski