Kritika predstave Pohujšanje v dolini šentflorjanski: Na svoji njivi

Eduard Miler spretno razreši dilemo odrske postavitve simptomatskega in večno modnega in teksta Pohujšanje v dolini šentflorjanski: kako združiti zaprto zatohlost lepe doline šentflorjanske, njeno mentalno zakotnost, predvsem pa skrivaštvo in potlačene (politične) hibe, ki so pod stalnim drobnogledom, z veličino in odprtostjo Gallusove dvorane. Scenografski domislek Branka Hojnika prizorišče postavi v eksterier in epsko razpre planjave rodne grude. Predstava kot domači vseslovenski gledališki produkt si – končno! – ne pomišlja v popolnosti izrabiti redkega privilegija velikega prizorišča. Mestoma uradni ceremonial – razumljivo, saj se predstava odvrti med enim in drugim političnim govorom – izrabi ves razpoložljivi tehnični arzenal Cankarjevega doma: od velikanske, vizualno atraktivne in idejno močne črno-bele videoprojekcije Ateja Tutte, ki spretno kombinira v času zazankani video z neposrednim prenosom, namerno manipulira s popačeno perspektivo, povečavo in odsevom Šentflorjancev, do tega, da igralci dobesedno stopajo po rodni zemlji in, simptomatično, tu in tam izgrebejo kakšnega okostnjaka ali skrito prigrabljeno premoženje; uporabljen je vrtljivi oder, iz orkestrske jame se v živo razlega eklektična, mestoma domačijska ali pa sakralna glasbena nota, na odru zborovsko petje in igra v toge kostime zapetega kokošnjaka z minuciozno, a bravurozno izdelanimi karakternimi skicami.