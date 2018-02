Do včeraj pa nismo vedeli, da polna luna tolče tudi geografsko. Drugače si namreč težko razložimo dogajanje na Gorenjskem zadnja dva dneva: od padca in letenja tovornjaka z nadvoza v Kranju prek prevrnjene cisterne pri Medvodah in posledične evakuacije bližnjega prebivalstva do – da bo mera res polna – prevrnjene pletnje s turisti na Blejskem jezeru, kar se je primerilo prvič v večstoletni zgodovini. Da o skoraj metru snega, kolikor ga bo ta vikend skupaj padlo na to prelepo pokrajino, sploh ne govorimo.

To so pa tako hudi precedensi, da bomo morda morali jezikoslovce pozvati, naj v Slovar slovenskega knjižnega jezika vnesejo besedo, ki bi lunatike povezala z Gorenjsko.

N. N.