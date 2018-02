Letni načrt prodaje za leto 2018 je okoli 50 vozil, a vemo, da bi jih lahko prodali veliko več, če bi imeli prodajalca tudi v Ljubljani. Prepričan sem, da bi jih lahko potem prodali 100 ali 150. Največ kupcev naj bi našel prav XV, okoli 20, pa 15 imprez, preostalo bo forester. Naš glavni problem je, kot sem omenil, da nimamo prodajalca tam, kjer bi bilo najpomembneje. Samo s tremi je težko bolj prodreti na trg.

Imeli smo kar nekaj dobrih ponudb, a so imeli prodajalci težave pri svojih principalih in so potem odstopili od pogajanj. Intenzivno iščemo nekoga, morda vi poznate kakšno možnost? Šalo na stran, razmišljamo celo, da bi dali mednarodni oglas. Zelo nam je žal, da Subaru tukaj ne nastopa bolj odločno in da smo daleč pod našimi zmogljivostmi, kar zadeva prodajo v Sloveniji. Dejansko brez Ljubljane ne moreš. vImamo tri prodajalce, ki so dobri, a so še vedno majhni glede na ves trg. Je pa res, da znajo Japonci ceniti tradicijo in pripadnost, zato še vedno vztrajamo.

Kot prvo že omenjena tradicija, tukaj Subaru ne odstopa od ničesar, česar Subaru ne bi ponujal že do zdaj. Glede na ponujeno ima XV dobro ceno, saj slovenski kupci želijo nekaj več, večinoma se odločajo za bogatejše pakete opreme.

Seveda, imamo veliko zvestih kupcev, tudi takih, ki naše avtomobile vozijo zelo dolgo. Zato želimo ravno z XV vse to še nadgraditi, subaru dvigniti na novo raven. XV ima ravno to, kar trenutno na trgu potrebujemo. Zato je naš nosilni model za prihodnost uporaben, zanimiv in bogato opremljen. Oblikovno in na splošno nagovarja sodobne kupce. Veliko naših kupcev namreč aktivno preživlja prosti čas in se tudi dejansko zapelje na brezpotja. Tam se XV počuti tako doma kot na urejenih cestah. Kot sem omenil, ko bomo dobili prodajalca še v Ljubljani, bomo šli v širjenje drugih storitev kupcem in v intenzivnejšo prodajo.

Dizelski motor se počasi poslavlja, ostaja še v foresterju, a v drugih modelih ga ne bo več. Zelo nam ga je žal, saj še vedno predstavlja kar 75 odstotkov prodaje. A taka je usmeritev tovarne, ki bo v prihodnje več stavila na hibridne in elektropogone. V prihodnjem letu pride namreč hibridni XV tudi na slovenski trg. Upam, da ga bodo kupci sprejeli. az