Najprestižnejša in najzmogljivejša doslej

Avto za dodatno izboljšanje imidža, pravijo pri Kii, ko beseda nanese na novega štirikolesnika stingerja. Je nadgradnja koncepta GT iz leta 2011, v serijski podobi pa se športna limuzina predstavlja kot najbolj prestižna in najzmogljivejša kia doslej. Je kar zajetnih mer, saj je dolžinska mera 4,83 metra, prtljažnik pa pogoltne od 406 do 1114 litrov. Še bolj so pomembni trije motorji, in sicer en dizelski (147 kW/200 KM) ter dva bencinska (188 kW/255 KM in 272 kW/370 KM). Sploh slednji je zadolžen za to, da lastniku dviguje raven adrenalina, saj je pospešek do stotice 4,9 sekunde, maksimalna hitrost pa 270 km/h. Moč se na vsa štiri kolesa prenaša prek 8-stopenjskega samodejnega menjalnika, ki mu lahko ukazujete z ušesoma za volanskim obročem, pri dizelskem in najšibkejšem bencinskem pa je pogon v osnovi speljan na zadnji kolesi. Dodana vrednost v prid športnosti je tudi, da je sistem stabilnosti ESP mogoče izklopiti. Novost pri Kii, ki je je kot prvi deležen prav stinger, je sistem DAW, ki preprečuje nezbrano ali zaspano vožnjo, saj v primeru zaznave nezbranosti voznika tega zvočno in z grafičnim prikazom na merilnikih opozori, da je čas za odmor. Serijska oprema je seveda v prid varnosti in udobju popolna, cene pa se začnejo pri 50.490 evrih (2,0 T-GDI RWD EX), pri čemer ponujajo pet evrskih tisočakov popusta, za najdražjo različico (3,3 T-GDI AWD GT) pa bo treba s popustom odšteti 59.990 evrov. maš