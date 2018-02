Maja 1968 se je protestiralo v omejenem obsegu. V ozadju je bilo vse večje razslojevanje družbe na revne in bogate. Na tiste, ki so lahko študirali, in tiste, ki niso mogli. Kaplja čez rob je bila odločitev direkcije študentskega naselja, da čez poletje leta 1968 zviša cene bivanja v študentskem naselju oziroma njihova namera, da sobe čez poletje oddajajo turistom.

Razstava v domu JLA

Leta 1968? Kakšnim turistom? Mar ni ljubljanski turizem nekaj, kar se dogaja šele, odkar mestu poveljuje Zoran Janković? Očitno ne. »Where is the Ferent?« je bilo najbolj tipično vprašanje, ki ga je turist v Ljubljani v tistih letih zastavljal domačinom. »Ljubljana je bila na tranzitni liniji Amsterdam–Indija, po kateri so potovali zahodnoevropski hipiji. Z današnjim obsegom je težko primerjati, je bila pa za tiste čase kar reka,« pripoveduje Ljubomir Zidar, akademski kipar, ki je bil v časih, ki jih obravnavamo, hipi. A že tedaj tudi likovnik. Zelo zabavne sorte očitno: »Pih, pa današnje instalacije,« začne novo zgodbo, »to je posmehovanje umetnosti. Instalacije so bile tisto, kar smo počeli mi. Ko smo likovniki iz Most na primer dobili priložnost za razstavo v domu JLA, namesto nje pa priredili 'happening'. Nekaj srečnega torej. Spuščali smo glasbo, nekaj malega res poobesili, predvsem pa smo po tleh polili barvo. Ko so na dan odprtja prišli vabljeni oficirji, so vprašali: 'Đe su slike?!', mi smo jim pa razložili, da gre za koncept, ki predvideva tudi njihovo sodelovanje. Da stopijo v barvo in pustijo svoje odtise stopal ter s tem soustvarjajo razstavo. Ni šlo. Mislim, da niti odprtje ni bilo speljano do konca, ker so prvi prišleki že obvestili preostale, da je nekaj hudo narobe.«

Če so študentje iz drugih krajev bentili, da je študij drag oziroma da sistem ne ponuja enakopravnih možnosti za vse, čeravno je socializem deklariral prav to, so se konec šestdesetih dogajali tudi drugi vplivi in strujanja. Prav s posredovanjem turizma. Ena od posledic hipijevskega tranzita so namreč bile opojne substance. Hašiš je prihajal iz krajev, kamor so hipiji potovali. Iz Pakistana in Afganistana. »Že tudi leta 1968 ali vendarle nekaj pozneje?« zastavimo vprašanje Alojzu Poreberju - Luju, ki po letniku rojstva 1954 resda spada med tiste, ki pravijo, da so bili »kanček premladi, da bi bil zraven«, kar pa v njegovem primeru ni bil problem. Malodane vsaka scena ima kakega »tamauga«. In to je bil on. Tudi udeleženec tacenske komune. Takole pravi: »Chubbyja (Vojin Kovač - Chubby, najslavnejši ljubljanski hipi, op. p.) v pižami in copatih na acidu sem prvič videl, ko sem šel 14 let star v spremstvu mame mimo Figovca. Bilo je leta 1968, kar pomeni, da so nekateri že eksperimentirali. Da je bil na acidu, mi je le nekaj let pozneje povedal sam, češ: 'O, ti si me takrat videl?' Da, videl sem ga in bil mi je največji možni frajer. A sam nisem bil hipi, ampak kaj kmalu frik. Po stripu Freak brothers.«