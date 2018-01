Najprej velja opisati razmere v deželi nasploh oziroma med študentsko populacijo. Ta je postala številnejša, obenem pa se je obrnilo razmerje med številom tistih, ki so študirali tehnične smeri, in študenti na humanističnih študijih. Tega ne smemo zanemariti. Kajti prvi so bili, kot je v tistih časih označil nekdo, »nestrpni zagovorniki smotrnosti«, medtem ko so družboslovci, inspirirani z branjem prekucniških knjig in avtorjev, kakršen je bil Herbert Marcuse, obenem pa tudi pod vtisom dogajanj po svetu, med katerimi so prednjačile novice o protestih mladine v ZDA proti vietnamski vojni, izgorevali v želji pridružiti se svetovnim dogodkom. In tokovom.

Ekonomski razlogi za upor

Šestdeseta so leta, ko se je v Sloveniji začel ustvarjati socialistični srednji razred, sloj ljudi, ki niso imeli več namere delati v primarni proizvodnji, ampak so jih zanimale zaposlitve v gospodarstvu, upravi, politiki, kulturi in podobnih nivojih družbene superstrukture. Zadeva se da povezati generacijsko. Če pogledamo, kdo so bili ljudje, ki so bili vpleteni v študentsko-protestniška dogajanja, gre za prve povojne letnike. Od generacij, ki so doživele drugo svetovno vojno in tudi čas pred njo, je bila mladina bistveno drugačna prav po tem, da je ni doživela. Odraščala je v miru in tudi neke vrste blagostanju, obenem je bila deležna podučevanja starejših, ki so bili zavoljo svojih doživetij toliko bolj rigidni. Tudi tradicionalni. »Bili smo prva povojna generacija, ki se je rodila v svet prosperitete, vseeno pa je bila obkrožena z vietnamsko vojno, z odzivi na dekolonizacijo. Gibanja v socialističnih državah so se soočala s hujšim tradicionalizmom kot tista na Zahodu. To je ugotovil tudi Anthony Giddens, angleški sociolog, češ da je komunizem bistveno bolj konzerviral tradicionalizem, kot so bili sistemi na Zahodu, kar se danes da prepoznati skozi odnos do gejev, ki je v vzhodnih državah še vedno bistveno bolj nazadnjaški kot v zahodnih,« pravi dr. Darko Štrajn, letnik 1949.

A razlogi za revolt so bili v osnovi vendarle ekonomski. Za tedanje ekonomsko-politične razmere v Jugoslaviji je bilo značilno, da je leta 1968 že bilo jasno, da gospodarska reforma, kot je bila zastavljena leta 1965, ni uspela. Od vseh namer po reformi centralističnega planskega socialističnega gospodarstva, ki se je reformiralo v bolj tržno smer, je običajen državljan občutil predvsem višje cene oziroma stroške življenja. Razlike med bolj in manj premožnimi sloji so se povečale, pri čemer je premožnost oziroma privilegiranost v tistih časih praviloma povezana s partijsko pripadnostjo ali pa s pozicijo v politiki ter vojski. Dejanske razmere so postale izrazito nasprotne deklariranim ciljem socializma, kar je kakopak predvsem čutila mladina.